Jeseni 2023 nova šola

13.5.2021 | 11:30

Idejna zasnova nove šole (foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Občina Sevnica je na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt izgradnje nove Osnovne šole Ane Gale Sevnica in prejela sklep o odobritvi sofinanciranja projekta v višini 1.097.000 evrov. Projekt je za izvedbo načrtovan v letih 2022 in 2023, do začetka naložbe je potrebno zagotoviti še vso projektno dokumentacijo, sporočajo iz sevniške občine.

V obstoječi šolski stavbi OŠ Ane Gale Sevnica primanjkuje površin, specializiranih učilnic, veliko je arhitekturnih ovir, v objektu ni dvigala, poleg tega je objekt energetsko potraten. Občina je pripravila idejno zasnovo projekta izgradnje nove stavbe ob sevniški šoli in enoti Vrtca Kekec – z rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo obstoječe stavbe vrtca. Ob izgradnji vseh prostorov za potrebe šole z učilnicami in vsemi spremljajočimi prostori bi hkrati ohranili dva oddelka vrtca ter celovito uredili širšo okolico s parkirnimi površinami. Ocenjena vrednost projekta je 2,3 milijona evrov.

V preteklih tednih je potekal javni razpis za izbor pripravljavca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogodbo z izbranim izvajalcem, TMD Invest d.o.o. iz Ptuja, bodo Sevničani podpisali prihodnji teden.

Gradbeno dovoljenje želijo pridobiti do konca letošnjega leta, sledi pridobitev novelacije investicijske dokumentacije in nato objava javnega razpisa za izbor gradbenika. Gradnja naj bi se začela v juniju 2022, selitev v prostore nove šole pa je načrtovana jeseni 2023.

M. K.