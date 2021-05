Trk na Valvazorjevem nabrežju; danes brez elektrike

13.5.2021 | 07:10

Včeraj ob 13.45 se je na Valvazorjevem nabrežju v Krškem zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili razlite motorne tekočine, pomagali pri nalaganju vozila ter očistili cestišče. Reševalci NMP Krško so na kraju oskrbeli poškodovano osebo in jo prepeljali na zdravljenje v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC na izvodu ČREŠNJAVE M. LAHINJA;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUNIČI na izvodu ŽUNIČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC;

- od 8:30 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA.

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOLENJI PODBORŠT na izvodu PODBORŠT.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Levo od prvega betona;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Zadnja gasa.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 9. in 12. uro na območju TP Mihalovec, nizkonapetostno omrežje – proti Savi levo; na območju nadzorništva Sevnica pa med 8. in 14. uro na območju TP Sevnica Ribnik, nizkonapetostno omrežje – Pečar-Horjak.

M. K.