Trimo kandidat za državno lovoriko

13.5.2021 | 07:45

Foto: MRK Krka

Novo mesto - Rokometaši Trima Trebnje so v zaostali tekmi 17. kroga lige NLB v Novem mestu premagali Krko s 34:17 (13:10).

Rokometaši Trima so se po zmagi nad Celjem Pivovarna Laško kar nekoliko nepričakovano vmešali v boj za prvaka. Ob zmagi proti Krki in ugodnem izidu druge sredine zaostale tekme med Gorenjem in Pivovarne Laško so se zavihteli celo na prvo mesto prvenstvene razpredelnice. Svojo nalogo so odlično opravili, zadnjeuvrščeno ekipo so visoko premagali. Domači so se v prvem polčasu upirali po najboljših močeh, kot se za lokalni derbi spodobi. V drugem pa je vendarle prišla do izraza razlika v kakovosti, Trebanjci so prišli do visoke zmage.

Novomeščani vodili sicer niso niti enkrat. Na začetku so zaostali z 0:2, nato pa nekaj časa držali zaostanek od enega do dveh golov. Gosti so za tri prvič povedli po golu Gregorja Potočnika za izid 6:9. V drugem delu pa so se dvomi o razpletu tekme hitro razblinili, gosti so postopoma večali prednost, na koncu je ta znašala +17.

* Dvorana Marof, brez gledalcev, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Krka: Pavlin, Brajer, Bevec, Je. Avsec 2, Majstorović 1, Lončar 2, Ja. Avsec 2, Irman 4 (3), Jakše 2, Plut, Klemenčič 3, D. Rašo, Kukman 1, Radović, Windischer, Matko.

* Trimo Trebnje: Tomić, Brana, L. Rašo 3 (3), Višček, Didovič 4, Grojzdek 1, Radojković 4, Dobovičnik 1, Cingesar 1, Sarak 3, Kotar 7, Potočnik 2, Udovič, Grbić 1, Cirar 5 (3), Florjančič 2.

* Sedemmetrovke: Krka 5 (3), Trimo Trebnje 7 (6).

* Izključitve: Krka 8, Trimo Trebnje 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Pri zmagovalcih je Marko Kotar dosegel sedem golov, Gal Cirar jih je prispeval pet, pri domačih je bil s štirimi goli najučinkovitejši Jan Irman, tri je dosegel iz sedemmetrovke.

* Izida:

- 17. krog:

Krka - Trimo Trebnje 17:34 (10:13)

- 23. krog:

Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško 30:22 (19:10)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 23 19 1 3 708:606 39

2. Celje Pivovarna Laško 23 19 0 4 745:566 38

3. Gorenje Velenje 21 18 1 2 633:520 37

4. Koper 23 13 1 9 653:629 27

5. Jeruzalem Ormož 23 12 2 9 689:686 26

6. Slovenj Gradec 2011 23 12 1 10 641:643 25

7. Riko Ribnica 23 11 1 11 691:691 23

8. Urbanscape Loka 23 10 2 11 589:605 22

9. Maribor Branik 21 8 2 11 563:567 18

10. Grosist Slovan 23 7 2 14 600:644 16

11. Dobova 22 7 0 15 597:650 14

12. Butan plin Izola 22 3 4 15 535:657 10

13. Ljubljana 22 4 2 16 584:676 10

14. Krka 22 2 5 15 546:634 9

Izjave po tekmi:

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: ''Pričakovali smo težko tekmo, saj Krka potrebuje točke v boju za obstanek. Fantje so pokazali pravi obraz, od prve do zadnje minute ter zasluženo slavili. Do konca sezone nas čakajo še tri tekme, ki jih želimo dobiti."

Blaž Brajer, vratar MRK Krka: "Trener je bil z današnjo tekmo upravičeno nezadovoljen. Nismo si pomagali v obrambi, naredili smo premalo prekrškov, enostavno danes ni bil naš dan. Računica je takšna, da nam bo sedaj vsaka točka vredna zlata. Pozabiti moramo na današnjo tekmo in se čim bolj pripraviti na tekmo z Mariborom, če želimo še računati na obstanek v ligi."

Urh Brana, vratar RK Trimo Trebnje: "Čutili smo pridih dolenjskega derbija in v tekmo šli povsem na polno. Odigrali smo eno boljših tekem v letošnji sezoni, čeprav se je čutilo malenkost utrujenosti, ta pa je na žalost prinesla tudi težjo poškodbo Anžeta Dobovičnika. Do konca moramo odigrati še tri tekme, gremo do konca in videli bomo, kakšen bo končni razplet prvenstva".

Dolenjski derbi je zaznamovala težja poškodba Trebanjca Anžeta Dobovičnika, ki si je v 50. minuti huje poškodoval koleno.

M. K.; STA

