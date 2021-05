Mineva 80 let od spopada treh Tigrovcev z okupatorjem na Mali Gori pri Ribnici

13.5.2021 | 08:25

Spomenik Tigrovcem na Mali Gori pri Ribnici (foto: Bobo)

Ribnica - Mineva 80 let od takrat, ko so se trije člani protifašistične organizacije TIGR na Mali gori pri Ribnici spopadli z oboroženo italijansko patruljo, kar za mnoge velja za prvi spopad z okupatorjem v drugi svetovni vojni na slovenskih tleh. Ob obletnici danes društvo Slovenski TIGR - 13. maj na Mali Gori pripravlja slovesnost.

Še pred slovesnostjo bo maša, ki jo bo popoldne ob kapelici na Mali Gori pri Ribnici vodil Janez Juhant. Sledila bo slovesnost s krajšim kulturnim programom, na njej pa bo med drugim spregovoril predsednik društva Slovenski TIGR - 13. maj Vili Kovačič.

Društvo TIGR Primorske pa bo prireditev na Mali Gori pri Ribnici organiziralo v soboto. Slavnostni govornik bo zgodovinar Borut Klabjan.

TIGR, kar je kratica za Trst, Istra, Gorica in Reka, se je imenovala organizacija slovenskih in hrvaških domoljubov, nacionalistov in protifašistov. Delovala je na slovenskem in hrvaškem etničnem ozemlju, ki so ga po Rapalski pogodbi priključili Italiji. Njeni člani so napadali fašistične ustanove in patrulje ter izvajali sabotaže.

Trije vodilni Tigrovci, ki so predstavljali vojaško krilo organizacije, so se 13. maja 1941 na Mali Gori pri Ribnici spopadli z Italijani, pri čemer je bil ubit vodja Danilo Zelen.

V SNS so tudi zato nedolgo tega v DZ vložili predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, po katerem bi 13. maj praznovali kot državni praznik prvega spopada z agresorjem na slovenskih tleh, ki pa ne bil bil dela prost dan. Predlogu sicer nasprotujejo v društvu TIGR - Primorske, poleg društva Slovenski TIGR - 13. maj še enem društvu, ki goji vrednote TIGR. Menijo, da 13. maj nima prave zgodovinske podlage in da bi bilo novi praznik bolj smiselno povezati s 6. septembrom 1930, ko so bili ustreljeni obsojeni bazoviški junaki.

STA; M. K.