Matija Skurjeni – 1970 ob Dalíju v Stockholmu, do 26. septembra v Trebnjem

Trebnje - Matija Skurjeni je bil slikar neraziskanih pokrajin, neskončnih prostranstev duha, uma in globoke podzavesti. Samorastniški slikar je razstavljal svoja dela z intelektualnimi in umetniškimi velikani 20. stoletja, kot je bil Salvador Dalí, do 26. septembra pa je izbor njegovih del na ogled v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.

»Tega edinstvenega umetnika, ki je nadrealistično poetiko prevzel naravno, izvorno, s samim rojstvom in v sanjah, ne pa racionalno z branjem znamenitega prvega nadrealističnega manifesta iz leta 1924, uvrščajo med tiste t. i. »naivne« slikarje samouke, ki so črpali navdih in motivacijo iz povezanosti z domačim podeželjem in vsem, kar se je dogajalo v vaški resničnosti. Matija Skurjeni je s svojimi slikami posredoval sporočila iz drugega, nepoznanega sveta, vendar jih v lokalnem okolju nihče ni prejel. Izjema so bili redki posamezniki iz izobraženih akademskih krogov. V tujini so ga pariški nadrealisti sprejeli kot popolnoma enakovrednega člana svojega gibanja,« o avtorju pravi kustos Galerije Matija Skurjeni v Zaprešiću in avtor izbora del na razstavi v Trebnjem Ante Žaja.

V letu, ko Galerija likovnih samorastnikov Trebnje obeležuje 50-letnico delovanja, je to že druga razstava. »Tudi z njo galerija kaže svojo mednarodno širino in vpetost v svetovni kulturni prostor. Trebanjska galerija je namreč edina javna ustanova v Sloveniji, ki proučuje, razstavlja in promovira naivno in samorastniško umetnost. Veseli pa smo, da smo s svojim delom in podporo umetnikov, ki se udeležujejo Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov v Trebnjem, vzpostavili tudi dobre stike s sorodnimi muzeji po Evropi,« pravi direktorica CIK Trebnje, pod okriljem katerega deluje tudi trebanjska galerija, Patricija Pavlič.

Matija Skurjeni je bil rojen leta 1898 v kraju Veternica na Hrvaškem. Do dvanajstega leta je bil pastir, nato se je zaposlil. Nekaj let svojega življenja je preživel v Metliki, umetnost je po drugi svetovni vojni spoznaval v Likovni sekciji Delavskega kulturno-umetniškega društva železničarjev Vinko Jeđut v Zagrebu. Plodnejše ustvarjanje se je začelo po upokojitvi leta 1956. Leta 1964 je pomagal ustanoviti Društvo naivnih umetnikov Hrvaške, šest let kasneje je s Salvadorjem Dalíjem, z Joanom Mirójem, z Maxom Ernstom in s številnimi drugimi umetniki sodeloval na antologijski razstavi nadrealizma v Stockholmu. Za svoje ustvarjanje je prejel številne nagrade. Ko je leta 1975 hudo zboolel, je nehal slikati, leta 1984 pa je del slikarskega opusa podaril občini Zaprešić, ki je tri leta zatem odprla Galerijo Matija Skurjeni, umetnik pa je bil razglašen za častnega občana mesta Zaprešić. Umrl je leta 1990.

Odprtje razstave Matija Skurjeni, Sanje in nadrealistične slike, na kateri bo na ogled 31 del tega hrvaškega umetnika, bo danes ob 18. uri na FB strani in YouTube kanalu Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, v živo pa si jo lahko obiskovalci (zaradi priporočil NIJZ je za skupine zaželena predhodna najava) ogledajo vse dni do 26. septembra med rednim delovnim časom galerije. Razstavo bo sicer simbolno odprl mirnski župan Dušan Skerbiš, sporočajo iz Trebnjega.

