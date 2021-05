Krepko pijan in brez vozniške bežal pred policisti. Do Brezja

13.5.2021 | 10:30

Simbolna slika (foto: arhiv)

Med kontrolo prometa v okolici Novega mesta so policisti sinoči okoli 19. ure s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila Seat toledo. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo peljal naprej. Zapeljali so za njim, ga ustavili na območju Brezja in med postopkom ugotovili, da gre za 27-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,28 miligrama alkohola (2,66 g/kg). Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Določila Zakona o voznikih in Zakona o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določajo globo v višini 2320 evrov.

Izsilila ji je prednost, obe poškodovani

Nekaj pred 14. uro se je zgodila prometna nesreča v križišču na Valvasorjevem nabrežju v Krškem. Policisti PP Krško so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 59-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neupoštevanja prednosti v križišču trčila v avtomobil, ki ga je vozila 46-letna voznica. Obe udeleženki sta se v nesreči lažje poškodovali, oskrbeli so ju v brežiški bolnišnici. Policisti bodo povzročiteljici nesreče zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomil in ukradel zlat nakit

V Martinji vasi pri Mokronogu je dopoldne nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukral zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov premoženjske škode.

Zajeli 16 tujcev

Policisti so na območju Gorenjih Radencev izsledili in prijeli 16 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 12 državljani Pakistana in štiri državljani Afganistana še niso zaključeni.

M. K.