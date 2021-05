Znani zadnji podatki o okužbah; naslednji cilj: zelena faza

13.5.2021 | 12:15

Zdaj so podatki 'rumeni'; bodo kmalu zeleni? (foto: Bobo)

Epidemija v Sloveniji gre še vedno v pravo smer, kažejo najnovejši podatki.

Slovenske zdravstvene službe so včeraj potrdile 597 novih primerov okužbe s sars-cov-2, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Opravljenih je bilo 4636 PCR testov, delež pozitivnih testov pa je bil 12,9 odstoten. V primerjavi s prejšnjo sredo so podatki dobri, zelo dobri. Takrat so namreč ob 18,4-odstotnem deležu pozitivnih testov potrdili 776 novih primerov okužbe.

Še vedno torej gremo v pravi smeri proti zeleni fazi, saj se je znova znatno znižalo sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe. Zelena faza naj bi v skladu z vladnim semaforjem sproščanja ukrepov nastopila, kot bo to sedemdnevno povprečje nižje od 300 primerov. To se je glede na najnovejši izračun Nacionalnega inštituta za javno zdravje spustilo pod številko 500 in zdaj znaša 494 primerov.

S 463 na 450 se je znižalo tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov, od katerih jih 123 potrebuje intenzivno terapijo. Zaradi covida-19 ali z njim so v zadnjem dnevu umrle štiri osebe.

V SB Novo mesto imajo danes 28 covidnih bolnikov, od tega 10 na intenzivnem oddelku. Tri so sprejeli in dva odpustili.

V SB Brežice jih imajo še osem (enega na intenzivni) - od včerajšnjega dne so enega novega bolnika sprejeli in dva odpustili.

Sredine okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 18, Metlika in Črnomelj 4, Kočevje, Semič in Mirna Peč 3, Trebnje, Ribnica, Šentjernej, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice 2, Mokronog Trebelno, Loški Potok in Sodražica 1

Posavje - Krško 7, Brežice 6, Sevnica 4

M. K.