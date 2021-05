Ste se že cepili? Večina županov se je že

13.5.2021 | 14:30

V novomeškem cepilnem centru ta teden na dan cepijo tudi do 1.000 ljudi. Upajo, da visoko zanimanje za cepljenje ne bo kmalu pojenjalo. (Foto: B. B.)

V tem tednu se je začelo množično cepljenje proti covidu-19, med tistimi, ki so se lahko cepili že prej, so bili tudi župani – Priložnost, da so vzor svojim občanom, so po večini izkoristili

Po podatkih covid-19 sledilnika je bilo do 10. maja v Sloveniji cepljenih 486.290 ljudi (od tega z dvema odmerkoma 253.980 oseb), kar predstavlja 23,2 odst. celotne populacije. Ker je to še daleč od z nacionalno strategijo cepljenja določene vsaj 60 odst. precepljenosti in ker ima JV Slovenija od vseh statističnih regij najnižji delež precepljenosti v državi, smo ob začetku cepljenja splošne populacije, ki se je začelo ta teden, župane vseh 30 občin na območju Dolenjske, Posavja, Bele krajine in kočevsko–ribniškega območja povprašali, ali so se sami že cepili.

Na naša vprašanja, ali so že bili cepljeni in kdaj, s katerim cepivom in po kateri prioritetni listi oz. ali se sploh nameravajo cepiti, nam od 30 vprašanih županov odgovorov nista posredovala le dva, županja Občine Semič Polona Kambič pa je denimo pripomnila, da smo s svojimi vprašanji posegli v res občutljivo področje in da svoje odločitve nima namena deliti z javnostjo, ker je to njena osebna stvar.

V današnjem Dolenjskem listu boste med drugim izvedeli, da se je večina županov, ki so to že storili, cepila z AstraZeneco, večina med njimi pa jih je bila do zdaj cepljena z enim odmerkom.

Kdo so vsi zgoraj omenjeni, kdo med župani se je cepil prvi, kdo se še ni in kdo se sploh ne bo ter kako so zdravstveni domovi našega območja pripravljeni na cepljenje, pa, kot omenjeno, v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

M. L. - S, B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 6h nazaj Oceni true truic Makedonko si se cepil? Mislim da se še ni, čaka na cepivo...pa saj ga bo dovolj za vse potrebne cepljenja, nič bat. Pride, pride.... Preglej samo prijavljene komentatorje