Za energetsko prenovo CIK-a in dozidavo podružnične šole državna pomoč

13.5.2021 | 16:35

CIK Trebnje (foto: arhiv DL)

Situacija zunanje ureditve POŠ Dolenja Nemška vas iz projektne dokumentacije PZI (Občina Trebnje)

Ljubljana/Trebnje - Konec leta 2019 je Občina Trebnje v sodelovanju s CIK Trebnje začela izdelovati investicijsko in projektno dokumentacijo za energetsko prenovo Centra za izobraževanje in kulturo. Projekt je prijavila na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin ter te dni prejela sklep o dodelitvi 243.850 evrov nepovratnih sredstev. V kratkem sledi podpis pogodbe o sofinanciranju, sporočajo iz trebanjske občine.

Da bi povečali energetsko učinkovitost in zmanjšali stroške, bodo prenovili ovoj stavbe CIK-a, toplotno izolirali fasade, zamenjali del stavbnega pohištva, toplotno izolirali podstrešje in zamenjali del kritine ter razsvetljavo.

Denar tudi za podružnično šolo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v februarju objavilo razpis za sofinanciranje investicij prenov in novogradenj v vrtcih in osnovnem šolstvu.

Na javni razpis je prispelo 160 vlog 126 občin.

Prijavila se je tudi Občina Trebnje, ki je na razpisu kandidirala z investicijo v dozidavo Podružnične šole v Dolenji Nemški vasi. Zanjo je prejela odobrenih 1.404.915 evrov sofinanciranja, z olajšanjem sporočajo iz Trebnjega.

M. K.