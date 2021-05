Danes brez elektrike

14.5.2021 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu GOSTILNA MILLER;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TONOSA ADLEŠIČI na izvodu DOLENJCI;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC na izvodu ČREŠNJAVEC M. LAHINJA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 8:00 do 14:00 tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA na izvodu PROTI GRČ VRHU DOLINA;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP TLAKA na izvodu TLAKA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Slepšek, Žalostna gora, Žalostna gora kamnolom in Brezovica Mokronog med 7:00 in 16:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Stara vas Videm, nizkonapetostno omrežje – Partizanska pot, Stara vas proti Vidmu predvidoma med 9. in 12. uro in na območju TP Leskovec križišče, nizkonapetostno omrežje – Žaga Arh predvidoma med 12.30 in 14. uro ter na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Log kamnolom predvidoma med 8. in 10.30 uro in na območju TP Dedna gora predvidoma med 11. in 14. uro.

M. K.