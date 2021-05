Maše se lahko udeležite brez koronadokazil, kulturnih prireditev pa ne

14.5.2021 | 07:10

Tako polne cerkve še ne bodo smele biti, zapolnjene so lahko polovično ...

... kar velja tudi za kulturne dvorane, ki so zdaj samevale. (foto: arhiv DL)

Z današnjem dnem so dovoljene kulturne prireditve v zaprtih javnih prostorih in na prostem. Organizatorji morajo zagotoviti sedišča, obiskovalce pa lahko sprejmejo do polovične zasedenosti sedišč. Udeležba je dopustna ob negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti covida-19. Zadnje pa ni pogoj za verske dogodke, ki se prav tako sproščajo.

Začel je namreč veljati spremenjeni odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev uporabnikom, ki pa ne omejuje števila ljudi v primeru javne kulturne prireditve, kjer se obiskovalci lahko združujejo kot zaključena skupina na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje s področja vzgoje in izobraževanja.

Odlok sicer določa tudi, da je izvajanje javnih kulturnih prireditev dovoljeno le pod pogojem, da nastopajoči enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo opravijo test na virus sars-cov-2, ki mora biti negativen.

Strežba in uživanje hrane in pijače na prireditvah nista dovoljena, potrebni pa sta 1,5-metrska razdalja med obiskovalci, če niso člani istega gospodinjstva, ter v zaprtih prostorih uporaba zaščitnih mask. Uporaba mask ni obvezna za nastopajoče, ki izvajajo gledališke, glasbene in plesne dejavnosti.

Hkrati je začel veljati spremenjeni odlok, ki zadeva izvajanje verskih obredov. Ta tako v zaprtih prostorih kot na odprtih površinah omogoča zbiranje do 50 oseb, z največ 50-odstotno zasedenostjo sedišč in obvezno razdaljo 1,5 metra. Negativni test, cepljenje ali prebolelost covida-19 za udeležence niso pogoj. In zakaj ne? "Uresničevanje verske svobode je ustavna pravica, zato PCT pogoj ni zahtevan," je na vprašanje odgovorila državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc.

Oba odloka veljata do 23. maja.

STA; M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha o kake lepe predstave...zum zum zum. A v kino se sme it? Preglej samo prijavljene komentatorje