Pri Brežicah streljal 16-letnik

14.5.2021 | 08:00

Foto: Bobo

Brežiške policiste so včeraj nekaj pred 18. uro občani obvestili, da naj bi na območju Brezine slišali strele. Takoj so se odzvali, preverili navedbe in na podlagi zbranih obvestil ugotovili, da je s plinsko pištolo streljal 16-letnik. Pištolo, s katero je mladoletnik kršil javni red in mir, so zasegli in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Izginilo orodje in meso iz skrinje

V Zabukovju na območju Šentruperta je včeraj med 11. in 17. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo in bližnjo počitniško hišo. Pregledal je prostore in odnesel orodje in meso iz zamrzovalne skrinje. Lastnika ocenjujeta, da sta oškodovana za okoli 3.100 evrov.

Šest migrantov peš, dva v vagonu s peskom

Policisti so na območju Dolenje Stare vasi (PP Šentjernej) izsledili in prijeli šest tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s šestimi državljani Bangladeša še niso zaključeni.

Minulo noč so policisti PMP Dobova med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo v enem izmed vagonov, natovorjenih s peskom, odkrili dva državljana Libije. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.