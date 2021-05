Krvodajalski dan v Škocjanu

14.5.2021 | 09:30

Jutranja kava za ekipo

Pred odvzemom

Tudi bivši učenci šole so krvodajalci

Škocjan - Krvodajalska akcija je včeraj potekala v OŠ Frana Metelka Škocjan, v OZRK Novo mesto so jo organizirali v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana.

Vabilu se je odzvalo 68 krvodajalk in krvodajalcev, štirje med njimi so se za to odločili prvič, ''a prav gotovo ne zadnjič,'' sporočajo iz Rdečega križa.

Akcije sicer še vedno potekajo na prilagojen način, saj se krvodajalci naročijo na uro odvzema, da ne pride do gneče, posledično pa vse skupaj tudi bolj gladko poteka. Med krvodajalci je bilo le malo takšnih, ki so že preboleli Covid 19.

Za malico so tudi tokrat poskrbeli v šolski kuhinji, postregle so jo prostovoljke, na odvzem pa je tudi tokrat prišlo kar nekaj zaposlenih na šoli.

Iz novomeške OZ RK ob tem še sporočajo, da bo bila naslednja terenska krvodajalska akcija v OŠ Šentjernej, in sicer 9. junija.

M. K.