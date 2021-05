Najbolj povezovalen kviz v Sloveniji: Sosed vedno ve!

14.5.2021 | 10:00

Imate soseda, ki zna besedila vseh slovenskih pesmi na pamet? Ve, da imamo v Sloveniji 12 regij, in jih zna celo našteti? Ve, koliko tehta človeška glava? Pozna imena vseh zmagovalcev svetovnega pokala v slalomu od leta 1972? Je vaša mama regijska zmagovalka v reševanju križank? Soseda največja poznavalka rož, rib in divjadi? Je prijatelj zaprisežen filmoljub in zna Tarantinove filme na pamet? Sestra obožuje šoping in ima – poleg čevljev, torbic in oblek – v malem prstu tudi Mercatorjevo ponudbo?

Potem ste pravi za nas! Pravzaprav, smo mi pravi za vas!

Prijavite se in sodelujte v najbolj povezovalnem kvizu v Sloveniji: Sosed vedno ve!

Izzivamo vas, da se v družbi dveh vsevednih prijateljev, sosedov, daljnega ali bližnjega sorodstva prijavite in sodelujete v največjem sosedskem kvizu! Najprej svoje znanje dokažite v prvem krogu in osvojite svojo regijo, nato pa se z zmagovalci preostalih regij spopadite še za naziv najboljše kviz ekipe v Sloveniji.

Kaj morate narediti?

1. Prijaviti se na kviz TUKAJ: https://www.mercator.si/projekti/sosed-vedno-ve/obrazec

2. 22. 5. 2021 ob 20. uri sodelovati v kvizu na https://www.facebook.com/Mercator.

3. Najhitreje pravilno odgovoriti na čim več vprašanj iz 5 različnih sklopov: geografija, prehrana, kultura, šport in narava.

4. Zmagati v svoji regiji in osvojiti darilno kartico Mercator v vrednosti 500 EUR!

5. Najboljša trojica iz posamezne regije se bo 27. 5. 2021 na https://www.msoseska.tv/ pomerila v finalnem obračunu, v katerem se bo potegovala za darilno kartico Mercator v višini 1000 EUR in sredstva v višini 3000 EUR, s katerimi boste lahko uresničili trajnostno spremembo v vašem lokalnem okolju.

Sestavite ekipo, se skupaj prijavite in osvojite nagrado zase in za svoje sosede!

Prijavite se lahko do 20. 5. 2021.

Oglasno sporočilo