FOTO: Občinski nagrajenci končno v živo

14.5.2021 | 10:50

Častni občan Novega mesta za leto 2021 je Janez Penca. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj popoldne sta novomeški župan Gregor Macedoni in predsednik komisije za nagrade in priznanja ob upoštevanju vseh trenutno veljavnih protikoronskih ukrepov in priporočil NIJZ letošnjim in lanskim dobitnikom občinskih priznanj in nagrad te v Jakčevem domu tudi zares podelila.

Letošnji nagrajenci

Listino častnega občana in repliko situle je prejel Janez Penca, ki se je v zgodovino mesta zapisal na več področjih. V mladosti je bil izjemen športnik. Enajst let je bil član jugoslovanske atletske reprezentance, večkratni državni prvak v teku na 400 m z ovirami in tudi v deseteroboju, osvojil je kar 17 naslovov slovenskega prvaka v članski konkurenci. Po končani športni poti je atletiki in športu ostal zvest kot trener in predvsem kot publicist in prevajalec strokovne literature. Dvajset let je izdajal strokovno športno revijo Vrhunski dosežek, prevajal in izdajal pa je tudi knjige z drugih področij, tudi filozofije. Številni učenci Šolskega centra Novo mesto se ga spominjajo kot izjemnega pedagoga, odličnega profesorja angleščine. Njegovo tretje področje je ekologija, zaradi katere se je za kratek čas vključil celo v politiko. Opazen pečat je pustil predvsem s svojimi prizadevanji za ohranitev naravne podobe Gorjancev.

Nagrado Mestne občine Novo mesto so letos dobili nekdanja telovadka in aktualna direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik, vodja skupine Šola zdravja Darinka Smrke za dolgoletne uspehe in predano delo na področju prostovoljstva ter promocijo zdravega življenjskega sloga in podjetnik Slavko Medle za dolgoletne uspehe, predano in zavzeto delo na področju ljubiteljskega športa. Trdinova nagrada je pripadla akademskemu slikarju, grafiku in kiparju Hamu Čavrku.

Lanski nagrajenci

Občinski svet je lani za častnega občana razglasil zgodovinarja Staneta Grando, ki velja za enega najboljših poznavalcev dogajanja v revolucionarnem letu 1848/49 na slovenskih tleh, veliko se je posvečal tudi raziskovanju slovenske socialne in gospodarske zgodovine ter zgodovini Cerkve na Slovenskem. Priznanje je včeraj prejel za svoje življenjsko delo ter za raziskovalne, pedagoške in znanstvene dosežke s področja zgodovine.

Nagradi mestne občine sta prejela podjetnica in dolgoletna aktivistka Rdečega križa Marta Medle za velik prispevek na humanitarnem področju in Gregor Kavčič, zdravnik v Splošni bolnišnici Novo mesto, za velike uspehe in razvojne dosežke na področju ortopedije. Trdinovi nagradi sta prejela akademska slikarka in večkrat nagrajena grafičarka Nataša Mirtič ter vsestranski kulturni ustvarjalec in literat Maksimilijan Starc.Lanski prejemniki grba mestne občine so upokojena medicinska sestra Jožefa Rolih, ki bo priznanje prejela za prostovoljno in humanitarno delo, predvsem na področju izobraževanja bolnikov z diabetesom; Frančiškanski samostan Novo mesto, ki je lani obeležil svojo 550-letnico, bo grb mestne občine dobil za svoj prispevek na duhovnem, izobraževalnem in kulturnem področju, Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, ki je lani praznovala svojo 50-letnico, pa za njene uspehe pri zastopanju interesov obrtnikov in podjetnikov ter za spodbujanje podjetništva.

I. V., foto: I. V. in Robert Kokol

Galerija