Krivulja strumno proti zeleni fazi, a niti takrat se pogoja ''PCT'' še ne bomo znebili

14.5.2021 | 11:50

Splošni higienski ukrepi bodo veljali tudi v zeleni fazi. (Profimedia)

Epidemiološka slika v Sloveniji se še naprej izboljšuje.

Včeraj so ob 3961 opravljenih PCR testih potrdili 471 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 11,9 odstoten. V primerjavi s prejšnjim četrtkom, ki se zdaj umika iz izračuna sedemdnevnega povprečja novih primerov okužbe, je slika boljša. Takrat so odkrili 608 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 15,1-odstoten.

Podatki sledilnika še kažejo, da se je število aktivno okuženih prebivalcev znižalo za 5,5 odstotka, in sicer na 8155. Na 466 se je znižalo tudi sedemdnevno povprečje novih primerov okužbe, kaže uradni izračun Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Da bi dosegli zeleno fazo sproščanja ukrepov, se mora to število spustiti pod 300.

Pa stanje v slovenskih bolnišnicah? Danes zjutraj je bolnišnično nego potrebovalo 443 covidnih bolnikov (včeraj 450), od tega jih je na enotah za intenzivno nego ležalo 125 (včeraj 124). Na žalost je zaradi covida ali z njim umrlo šest bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes, potem ko so enega odpustili v domačo oskrbo, še 27 covidnih bolnikov (včeraj 28), od tega 10 še vedno na intenzivnem oddelku.

V SB Brežice pa trenutno skrbijo le še za tri covidne bolnike. Štiri so namreč odpustili iz bolnišnice, eden pa je žal umrl.

Četrtkove okužbe v občinah naše regije:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 11, Črnomelj 10, Metlika 5, Kočevje 4, Semič, Ribnica in Straža 3, Sodražica 2, Šentjernej 1

Posavje - Krško 7, Brežice 6, Bistrica ob Sotli 2, Radeče 1

Pogoj prebolevnosti, cepljenja ali negativnega testa tudi v zeleni fazi

Vlada je skupaj s strokovno skupino spremenila načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, ki bo začel veljati s ponedeljkom. Ta med drugim predvideva, da bo tako v rumeni kot v zeleni fazi veliko sproščanja omogočeno prebolevnikom, cepljenim oz. testiranim. V državi so se medtem postopno začeli uveljavljati ukrepi, določeni za rumeno fazo.

Glede na aktualizirani vladni semafor sproščanja ukrepov se s ponedeljkom spet v celoti odpirajo srednje šole in fakultete, na javnih površinah se bo lahko od sobote družilo do največ 50 ljudi. Z današnjim dnem so sprostili kulturne dejavnosti, in sicer ob pogoju, da imajo udeleženci prireditev potrdilo o prebolevnosti, cepljenju ali negativen test na okužbo z novim koronavirusom (PCT). Dodaten pogoj v kulturni dejavnosti je še do največ 50-odstotna zasedenost sedišč.

S ponedeljkom se sproščajo tudi športne prireditve, prav tako ob pogoju, da imajo udeleženci potrdilo o PCT. Dodaten pogoj pa je, da je zasedenih največ 50 odstotkov sedišč. Sproščajo se tudi turistične namestitve, kjer je prav tako pogoj, da imajo udeleženci potrdilo o PCT.

Spremenjeni semafor sproščanja ukrepov, ki ga je vlada danes objavila na družbenih omrežjih, za zeleno fazo predvideva odpravo omejitev po vsej državi, ostaja pa prepoved obratovanja barov in diskotek. Še naprej bo veljal pogoj PCT, za katere dejavnosti, sicer ni natančneje navedeno. Prav tako bodo še naprej veljali splošni higienski ukrepi.

M. K.; STA