Lukatov toplar bodo obnovili z državno pomočjo

15.5.2021 | 09:00

Lukatov toplar v šentrupertski Deželi kozolcev je močan veter poškodoval lanskega avgusta. (foto: arhiv; R,. N.)

Šentrupert - Občina Šentrupert se je prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo letos in prihodnje leto sofinancirala država, in za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ki bodo prav tako deležni državne pomoči.

Na razpisu so bili Šentrupertčani uspešni s projektom rekonstrukcije Lukatovega toplarja, uničenega v lanskem poletnem neurju. Ministrstvo za kulturo bo letos zanj prispevalo 13.235 evrov, kar je polovica stroškov obnove.

V Deželi kozolcev bodo med obnovo med drugim rekonstruirali v neurju porušen rep - podaljšek s tremi okni pri Lukatovem toplarju; nosilne in podporne stebre bodo ročno izdelali iz hrasta z uporabo tradicionalnih tesarskih orodij. Na novo se bodo izdelale late iz smreke, prav tako strešna konstrukcija na križ iz smrekovega lesa, slamnato streho na toplarju pa bodo obnovili oz. zamenjali z novo.

M. K.