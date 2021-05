Košarkarji Krke polfinale odprli z visoko zmago

15.5.2021 | 08:00

Rok Stipčević je zadel šest trojk.

Novo mesto - Košarkarji Krke so včeraj naredili velik korak k uvrstitvi v finale državnega prvenstva. Na prvi polfinalni tekmi so na domačem igrišču z kar 91:70 premagali Rogaško. Druga tekma bo v ponedeljek v Rogaški Slatini, morebitna tretja pa je predvidena za 19. maj znova v Novem mestu.

Sedemkratni državni prvaki iz Novega mesta - zadnji naslov so slavili 2014 - so odločilno razliko za mirno končnico naredili na začetku drugega polčasa. Najprej jim je uspel delni izid 9:0, do 27. minute pa so gostom prepustili le pet točk (58:46).

Rogaška, ki je nastopila le s sedmimi igralci, se je v zadnjem delu sicer približala na šest točk zaostanka, a Krka je z nekaj zaporednimi uspešnimi napadi hitro rešila vprašanje zmagovalca. Trojki Nejca Bariča in Roka Stipčevića za 83:66 sta v 37. minuti dokončno prevesili tehtnico na stran domačih. Krka je tretjo četrtino dobila s 24:11, drugi polčas pa 51:29.

Novomeščani so imeli znova odličen strelski večer. Potem ko so v torek v četrtfinalu pokala Spar proti Ggd Šenčurju zadeli devetnajst trojk, so jih tokrat šestnajst iz 32 poskusov. Znova je prednjačil Rok Stipčević s šestimi trojkami (18 točk, met za tri točke 6:9, 8 podaj, indeks 24), štiri pa je dodal Luka Lapornik (4:9, 20 točk). Pri Rogaški je David Nichols dosegel 17 točk (met 6:14, 6 izgubljenih žog).

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke fantom za zmago, a to je le ena od treh tekem, ki nas v najslabšem primeru čakajo. Jutri nas čaka regeneracija, v video analizi bomo pogledali dober in slabe strani in se maksimalno pripravili na naslednjo tekmo. Tekma v Rogaški Slatini zagotovo ne bo lahka, saj je Rogaška na svojem parketu vedno bila in vedno bo zelo neugoden nasprotnik.«

Krka : Rogaška 91:70 (20:15, 40:41, 64:52)

Krka: Stergar 2, Stipčević 18, Vrabac 11 (3:4), Barič 13 (1:2), Kosi 9 (1:2), Škifić 12, Lapornik 20 (4:4), Vučetić 6 (0:2).

Rogaška: Vujačić 10, Nichols 17 (4:7), Igrutinović 8 (4:4), Zupan 11 (3:4), Gabrovšek 11 (2:2), Šantelj 6, Blackshear 7 (3:4).

R. N., STA, foto: KK Krka

Galerija