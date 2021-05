Poleg jajc in mleka, zdaj na voljo še med

15.5.2021 | 11:00

Čebelar Blaž Šercelj ob svojem medomatu (foto: R. N.)

Dolenjske Toplice - Na dvorišču kmetije Pršina v Dolenjskih Toplicah že dlje časa stojita avtomata za hiter nakup domačih izdelkov. Pršinovi, ki se vrsto let ukvarjajo s proizvodnjo jajc, so pred petimi leti postavili jajcemat, dve leti nazaj so ponudbo obogatili še z avtomatom mlečnih izdelkov kmetije Gril iz Kočevskih Poljan, v začetku aprila pa se je čebelar Blaž Šercelj s Sel pri Dolenjskih Toplicah odločil tam postaviti še medomat.

»Gre za klasičen avtomat za prodajo hrane. Že dolgo sem razmišljal o njem, kajti epidemija covid-19 je tudi nas čebelarje prisilila, da začnemo razmišljati in iskati še druge načine prodaje medu in drugih medenih izdelkov. Ko so veljali strogi ukrepi, smo namreč ostali brez sejmov, na katerih smo bili pogosto prisotni. Ob izboljšanju epidemiološke slike in rahljanju ukrepov smo sicer lahko znova prodajali na stojnicah, a so nekateri trgovski centri, kjer smo se že prej pojavljali, navili cene za njihov najem, povrhu vsega smo se morali vsak teden testirati, kar ni bilo ravno poceni, zaslužka na drugi strani pa je bilo bolj malo. Pod črto ni ostalo veliko, zato nam ni preostalo drugega, kot da se smo se nekako znašli po svoje,« o tem, zakaj se je odločil za medomat, pripoveduje Blaž Šercelj, ki je dolgo časa iskal primerno lokacijo.

Našel jo je pri Pršinovih, kjer so že imeli postavljena dva avtomata za prodajo domačih živil. »V našem ponujamo sveža jajca, testenine in sončnično olje, v avtomatu kmetije Gril pa mleko v plastenkah, skuto, sir za žar, kislo smetano in dve vrsti domačega jogurta,« pove Aleš Pršina, ki skupaj z ženo Patricijo vodita kmetijo. Pri njih se že več kot petdeset let ukvarjajo s proizvodnjo jajc, trenutno imajo okoli 4000 kokoši nesnic. »Posledice epidemije se poznajo tudi pri nas, saj je lani, ker so bile dolgo časa zaprte šole in drugi javni zavodi ter gostilne, prodaja jajc upadla za kar dvajset odstotkov,« pove Aleš.

Vesel je, da so se Šercljevi odločili pri njih postaviti medomat. Po njegovem mnenju imajo ljudje zdaj še večjo izbiro različnih domačih izdelkov. »Samo še avtomat za prodajo mesa potrebujemo, pa bomo imeli vse,« se pošali Aleš. Njihove izkušnje z jajcematom so zelo dobre. Tudi ko jih ni doma, lahko ljudje pri njih kupijo sveža jajca. »Nekateri pridejo v nedeljo, soboto zvečer ali celo ponoči. Ugotovili smo, da imajo ljudje različne navade.« Pršinatove veseli, da se je dobro prijela tudi prodaja domačega sončničnega olja, posajenih imajo namreč tri hektarje sončnic, iz katerih zunanji izvajalec zanje iztisne olje, kar ostane pa porabijo za krmo kokoši.

V medomatu je na voljo cvetlični prah in šest vrst medu: cvetlični, lipov, akacijev, gozdni, kostanjev in hojin. »Za zdaj imamo zelo lep odziv svojih odjemalcev, očitno se bo prijelo,« se nadeja Blaž Šercelj in dodaja, da je nakup zelo enostaven, podoben plačilu parkirnega listka. Ker je medomat postavljen na dvorišču kmetije, je tudi manjša možnost vandalizma.

R. N.