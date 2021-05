V petek 494 okužb z novim koronavirusom, umrlo šest bolnikov

15.5.2021 | 12:00

Novo mesto - V petek so ob 4177 testih PCR potrdili 494 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil tako 11,8-odstoten. V bolnišnicah se je zdravilo 421 covidnih bolnikov, od tega jih je 121 potrebovalo intenzivno nego. Umrlo je šest bolnikov s covidom-19. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb je padlo na 447, je objavila vlada.

Delež pozitivnih testov je bil glede na četrtek nižji za 0,1 odstotne točke. V bolnišnicah je bilo 22 covidnih bolnikov manj kot v četrtek, štirje manj so bili na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili 56 ljudi, potem ko so jih dan prej 35. Umrlo je šest bolnikov s covidom, kar je enako kot v četrtek.

Sedemdnevno povprečje okužb se je s četrtkovih 466 znižalo na 447.

STA