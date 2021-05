Zagorelo v Termah Krka, poplavilo bencinsko črpalko

16.5.2021 | 08:45

Včeraj ob 13.45 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu meteorna voda poplavila bencinsko črpalko. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so odmašili meteorne jaške in prečrpali odvečno vodo na bližnji travnik.

Požar v strojnici

Ob 16.57 so v prostorih strojnice na zunanjih bazenih Term Dolenjske Toplice na Zdraviliškem trgu zaznali vonj po dimu. Gasilci PGD Dolenjske Toplice so začetni požar na elektro omarici pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.