Dobova ostaja v prvi ligi, kaj pa Krka?

16.5.2021 | 09:30

Krka ima po porazu z Mariborom le še minimalne možnosti za obstanek v prvi ligi. (Foto: MRK Krka)

Dve tekmi pred koncem državnega prvenstva Trimo Trebnje še kar vztraja na vrhu lestvice.Po zmagi nad Slovenj Gradcem (33:20) imajo Trebanjci pred Celjem PL točko prednosti, pred Gorenjem, ki ima tri tekme manj, pa štiri. V boju za obstanek je Krka proti Mariboru ostala praznih rok (21:24), razočarani so parket domače dvorane zapustili tudi igralci Rika Ribnice, ki so z izgubili z Ljubljano (30:32), veselili pa so se v taboru Dobove, ki si je z zmago nad Urbanscape Loko (24:23) zagotovila obstanek v prvi ligi.

TRIMO TREBNJE : SLOVENJ GRADEC 2011 33:20 (17:12)

Trimo Trebnje: Radojković 11, Rašo 5 (3);

Slovenj Gradec: Levc 5, Ošlak in Milenković po 3.

Trebanjci so po zmagi proti Slovenj Gradcu znova na vrhu prvenstvene lestvice. Tam imajo točko naskoka pred drugimi Celjani in štiri točke prednosti pred Gorenjem iz Velenja, ki pa je odigralo tri tekme manj od vodilnega dvojca in ima v lovu na naslov vse v svojih rokah.

Slovenjgradčani, ki so ostali na šestem mestu, so v Trebnjem pogumno začeli in držali stik s favoriziranimi domačini v prvih 12 minutah (6:6). V nadaljevanju so napravili preveč tehničnih napak, varovanci Uroša Zormana pa so to s pridom izkoristili in v 17. minuti prišli do treh golov naskoka (9:6). Prednost je v 21. minuti skopnela na gol, nato pa se je Trimo Trebnje z delnim izidom 4:0 odlepil od tekmecev in polčas dobil s petimi goli razlike.

Trebanjci so drugi polčas začeli udarno in hitro razrešili vse dvome s tremi zaporednimi zadetki za vodstvo z osmimi goli razlike (20:12). Nato se je po izgubljeni žogi gostov zaiskrilo na parketu med Luko Florjančičem in Vidom Levcem, rdeči karton pa je pri domačih prejel Gregor Potočnik. Razmerij moči to ni spremenilo. Gostitelji so držali prednost, na dvomestno razliko pa prvič ušli pri 26:16. Do konca so le še mirno krmarili do 20. para točk in ponovnega skoka na vrh Lige NLB.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: "Čestitke fantom za zmago. Slovenj Gradec že dolga leta velja za zahtevnega tekmeca. Mi smo odigrali po načrtih in prišli do pomembnih dveh točk. Slovenjgradčanom želim vso srečo v zaključku sezone, nas pa do izpolnjenih ciljev čakata še dve tekmi."

Zasedba iz Trebnjega bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, ekipa iz Slovenj Gradca pa bo gostila Jeruzalem Ormož.

KRKA : MARIBOR BRANIK 21:24 (8:9)

Krka: Irman (1) in Jakše po 4;

Maribor Branik: Hočevar in Hedl po 5.

Mariborčani so v Novo mesto prišli v močno okrnjeni postavi, kljub temu pa dosegli deveto zmago in zadržali deveto mesto v 14-članski Ligi NLB. Krka po 16 porazu v sezoni ostaja na zadnjem mestu.

Večji del obračuna je bila tekma povsem odprta, v končnici pa so na parketu dvorane Marof zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Siniše Markote. Mariborčani so v 54. minuti vodili z 18:17, nato pa z dvema goloma Jana Hočevarja ter po enim Adriana Miličevića in vratarja Gregorja Lorgerja v 58. povedli z 22:18 ter razrešili vse dvome o zmagi.

Jan Irman, rokometaš MRK Krka: "Razočaranje je veliko. Igra v napadu nam nikakor ni stekla. Ne vem, ali je bila prisotna prevelika živčnost. Upam, da še obstajajo možnosti, da obstanemo v Ligi NLB. Poskušali bomo storiti vse, kar je še mogoče, da se izognemo najslabšemu scenariju."

Stefan Žabić, rokometaš RK Maribor Branik: "V tako okrnjeni zasedbi, ki je gostovala v Novem mestu, smo potrebovali veliko sreče. Rad bi se zahvalil svojim soigralcem za borbo. Na tako zahtevni tekmi ni lahko igrati z zdesetkanim moštvom. Mi smo dali res vse od sebe, na koncu je bilo to dovolj za zmago. Igrali smo sproščeno. Vedeli smo, da je na strani Krke pritisk večji zaradi boja za obstanek, a se na to nismo ozirali. Igrali smo svojo igro in rezultat je bil na naši strani."

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala pri Ljubljani, mariborska pa bo gostila Celje Pivovarno Laško.

RIKO RIBNICA : LJUBLJANA 30:32 (13:16)

Riko Ribnica: Setnikar 10 (4), Strmljan 7;

Ljubljana: Tomšič 7, Erak 6 (5).

Ljubljanska ekipa je dosegla izjemno pomembno zmago za obstanek v elitni domači ligi, po zmagoslavju v Ribnici ima zdaj dve točki več od 13. Butana plina Izole. Večji del dvoboja so bili v prednosti izbranci gostujočega trenerja Bojana Čotarja. V začetku drugega polčasa so povedli z 19:14, lepo zalogo v golih pa zadržali vse do 50. minute, ko je bilo 29:24. V končnici tekme so malce popustili, kar so domači rokometaši izkoristili in jim v zadnji minuti po golu Gašperja Horvata povsem zadihali za ovratnik (30:31). Zmago Ljubljančanov je potrdil Blaž Pintar, ki je postavil končni izid 32:30.

Jan Pucelj, rokometaš RD Riko Ribnica: "Ne vem, kaj naj rečem po takšni tekmi. Katastrofa od katastrofe. Vedeli smo, da prihajajo po točki, ker se borijo za obstanek. Tudi mi želimo mesto višje, a na igrišču tega nismo pokazali. Tekmeci so se borili. Prvi polčas je bil polomija, drugi nekoliko boljši, a vseeno slab. Čakata nas še dva dvoboja, na katerih moramo garati do konca. Potem bo, kar bo."

Bojan Čotar, trener MRK Ljubljana: "Iskrene čestitke fantom, ki so odigrali brez tistih 10 ali 15 črnih minut, ki so nas na preteklih obračunih stale kakšne točke. Mislim, da smo zmagali popolnoma zasluženo. Celo tekmo smo bili v vodstvu in kljub manjši živčnosti smo na koncu prišli do zaslužene zmage. Upam, da bodo fantje v takem ritmu nadaljevali tudi na naslednjih dvobojih."

Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Krko, ribniška pa bo gostovala pri LL Grosistu Slovanu.

DOBOVA : URBANSCAPE LOKA 24:23 (13:10)

Dobova: Šibanc (1), Mlakar in Jezernik po 4;

Urbanscape Loka: Pipp (1) in Gartner po 5.

Moštvo Dobove si je v domači dvorani z zmago nad Urbanscapom Loko zagotovilo obstanek v Ligi NLB. Izbranci Damjana Radanoviča so goste iz Škofje Loke, ki so z 22 osvojenimi točkami varno zasidrani na sredini prvenstvene lestvice, ugnali po izenačeni predstavi obeh ekip. Junak dobovske zasedbe je s petimi obrambami postal vratar Jure Blaževič, ki je tekmo končal s 56-odstotno uspešnostjo ubranjenih strelov. Med strelci sta se, s po petimi zadetki, najbolje izkazala Urban Pipp ter Tine Gartner iz vrst Škofjeločanov.

Marko Sintič, rokometaš MRD Dobova: "Čakala nas je zelo pomembna tekma za obstanek v Ligi NLB. Mislim, da smo zasluženo zmagali. Držali smo dobro obrambo, v napadu pa smo se malo lovili. Namučili smo se, a bilo je vredno. Ta zmaga je pika na i za obstanek v ligi. Čestital bi vsem soigralcem in trenerju. Čakajo nas še tri tekme, tako da gremo dalje."

Urban Pipp, rokometaš RD Urbanscape Loka: "V prvem polčasu smo naredili preveč napak. Celotno tekmo smo morali loviti tekmece. Na koncu smo se približali, a nam je zmanjkalo sreče, da bi iz Dobove prinesli kakšno točko."

* Izidi, 24. krog:

- petek, 14. 5.:

Jeruzalem Ormož - LL Grosist Slovan 29:27 (15:16)

- sobota, 15. 5.:

Celje Pivovarna Laško - Butan Plin Izola 35:18 (17:5)

Krka - Maribor Branik 21:24 (8:9)

Riko Ribnica - Ljubljana 30:32 (13:16)

Dobova - Urbanscape Loka 24:23 (13:10)

Trimo Trebnje - Slovenj Gradec 2011 33:20 (17:12)

- nedelja, 16. 5.:

17.30 Koper - Gorenje Velenje

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 24 20 1 3 741:626 41

2. Celje Pivovarna Laško 24 20 0 4 780:584 40

3. Gorenje Velenje 21 18 1 2 633:520 37

4. Jeruzalem Ormož 24 13 2 9 718:713 28

5. Koper 23 13 1 9 653:629 27

6. Slovenj Gradec 2011 24 12 1 11 661:676 25

7. Riko Ribnica 24 11 1 12 721:723 23

8. Urbanscape Loka 24 10 2 12 612:629 22

9. Maribor Branik 22 9 2 11 587:588 20

10. Grosist Slovan 24 7 2 15 627:673 16

11. Dobova 23 8 0 15 621:673 16

12. Ljubljana 23 5 2 16 616:706 12

13. Butan plin Izola 23 3 4 16 553:692 10

14. Krka 23 2 5 16 567:658 9

