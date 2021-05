Klara Lukan z rekordom tretja v Nemčiji

16.5.2021 | 09:55

Klara Lukan (Foto: Peter Kastelic / AZS, arihv DL)

Karlsruhe - Šentjernejčanka Klara Lukan je na atletskem mitingu v Karlsruheju v Nemčiji zasedla tretje mesto na 5000 m in s časom 15:34,48 za 25 sekund popravila svoj slovenski rekord do 23 let, ki ga je postavila lani na mitingu v Ljubljani. Zmagala je Nizozemka Diane van Es (15:27,23).

"To je bila moja uvodna tekma sezone, kljub vetrovnim razmeram sem precej popravila rekord. Zelo sem zadovoljna, to je zelo spodbuden začetek in lep obet za stopnjevanje forme v olimpijski sezoni. Med samo tekmo sem se dobro počutila in imela lahkoten korak. Žal sem morala večino tekme sama narekovati ritem. Pogoji so bili daleč od tega, da bi bili idealni, zato sem še bolj zadovoljna," je povedala Lukanova, edina slovenska predstavnica na tekmi. Pred tremi leti je prav na 5000 m postala mladinska evropska prvakinja.

Absolutni državni rekord na 5000 m ima sicer Helena Javornik in znaša 15:15,40.

B. B.