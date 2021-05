V soboto skoraj 300 okužb, sedemdnevno povprečje rahlo navzgor

16.5.2021 | 17:10

Ljubljana - V soboto so ob 2471 opravljenih PCR testih potrdili 292 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil enak kot dan prej, to je 11,8-odstoten. V bolnišnicah se je zdravilo 408 covidnih bolnikov, od tega 121 na intenzivni negi. Umrli so trije covidni bolniki. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb je naraslo za 2 na 449, je objavila vlada.

V soboto je bilo v bolnišnicah 13 covidnih bolnikov manj kot dan prej, intenzivno nego pa je v soboto potrebovalo enako število covidnih bolnikov kot dan prej. Iz bolnišnic so odpustili 23 bolnikov, potem ko so jih v petek 56. V petek je umrlo šest covidnih bolnikov, v soboto, kot omenjeno, trije.

V soboto so opravili tudi 8910 hitrih antigenskih testov. Pozitivne hitre teste potrjujejo še s PCR testi.

Sedemdnevno povprečje števila novih okužb je s petkovih 447 naraslo na 449. Slovenija je glede na vladni semafor še vedno v rumeni fazi; v bolnišnicah je manj kot 500 covidnih bolnikov, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pa je pod 600. Pogoj za prehod v zeleno fazo je sedemdnevno povprečje pod 300.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v soboto v državi aktivnih 7545 primerov okužbe, kar je manj kot dan prej, ko jih je bilo po oceni NIJZ 7617. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh je v soboto znašalo 354, kar je štiri manj kot v petek.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo doslej cepljenih 553.819 prebivalcev, z dvema odmerkoma pa 286.037. Delež prebivalstva, ki je bil cepljen z vsemi potrebnimi odmerki, znaša 13,6 odstotka, kažejo danes posodobljeni podatki NIJZ.

STA