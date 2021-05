Kobe zaradi poškodbe odstopil - olimpijske sanje so se končale na kockah

16.5.2021 | 17:20

Milano/Novo mesto - Primož Kobe je zaradi poškodbe gležnja odstopil na maratonu v Milanu, kjer je sicer želel doseči normo za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

"Odstopil sem, ker sem si zvil gleženj na dvaindvajsetem, triindvajsetem kilometru. Potem sem tekel še kak kilometer, pa me je preveč bolelo, da bi nadaljeval. Malo sem razočaran. Pogoji so bili sicer dobri, zelo močna je bila tudi zasedba maratoncev. Del proge je bil tlakovan s kockami, kar je bilo zame usodno, ker sem stopil v luknjo," je pojasnil Kobe.

Na 42 km je tekel drugič v dobrem mesecu dni, v Sieni je dosegel drugi slovenski čas v zgodovini (2:13:36), olimpijske norme (2:11:30) pa mu ni uspelo doseči. Da bi se Kobe uvrstil v olimpijsko ekipo, bi moral popravil državni rekord Romana Kejžarja, ki je leta 2000 v Torinu tekel 2:11:50.

"Bilo težje kot v Sieni, imel sem težke noge. A do odstopa sem imel dober ritem, za olimpijsko normo in državni rekord. Upam, da gležnja nisem težje poškodoval in bom lahko nastopil 5. junija na evropskem pokalu na 10.000 m v Birminghamu," je dejal Kobe in dodal, da bo skušal slovenski rekord popraviti na enem izmed maratonov konec leta.

Peti dosežek vseh časov

Med atleti so prva tri mesta zasedli Kenijci, zmagal je Titus Ekiru (2:02:57) in se izenačil na petem mestu po dosežkih vseh časov. Drugi je bil Reuben Kiprop Kipyego (2:03:55), tretji pa Barnabas Kitum (2:04:17).

B. B.