Organizatorji razveljavili glasovanje za pumptrack. Viničani neupravičeno ob zmago?

16.5.2021 | 18:30

Vinica - Člani Športno turističnega društva Vinica, številni njihovi prijatelji in znanci, pa tudi mnogi drugi Belokranjci in Dolenjci so ogorčeni. Po tistem, ko so se 12. maja, ko se je na spletu (preko aplikacije Polltab ) končalo glasovanje v natečaju za brezplačni kolesarski poligon – pumptrack, veselili, da bodo dobili ta nadvse atraktiven objekt, in to brezplačno, se je zgodil preobrat.

Dan po zaključku glasovanja, na katerem je Vinica prejela največ glasov, so organizatorji, Zavod Alliansa – Alliance ACE, na Faceboooku razveljavili glasovanje in za zmagovalca razglasili najbližjega zasledovalca Viničanov, ki je nekaj časa vodil v glasovanju, t.j. KK Črn trn – Wajdušna pumptrack.

To je seveda sprožilo pravi val ogorčenja med Belokranjci, ki so v zaključnih dneh glasovanja združili moči, se zelo dobro angažirali, vključili sta se tudi Občina Črnomelj na čelu z županom Andrejem Kavškom in Mestna občina Novo mesto ter priljubljeni belokranjski portal Radio Odeon, ki so preko svojih digitalnih komunikacijskih kanalov in družbenih omrežij pozvali ljudi, da glasujejo za projekt, ki bi pripomogel, da bi Bela krajina dobila svoj prvi pumptrack.

Še vedno brez zmagovalca

Odločitev o razveljavitvi spletnega glasovanja je organizator sprejel zaradi namigov in očitkov o kupovanju glasov, ki naj bi prihajali tudi iz Azije. A tudi odločitev, da za zmagovalca razglasijo KK Črn trn, ni obstala, saj so organizatorji to objavo nekaj ur kasneje izbrisali. Natečaj tako še vedno nima zmagovalca, a škoda je že narejena. Razočarani Belokranjci v komentarjih na Facebooku zahtevajo jasne dokaze o domnevno kupljenih glasovih ter pojasnila glede samega glasovanja oziroma rezultatov.

Spreminjanje pravil?

Organizatorji pri pravilih glasovanja sicer nikjer niso navedli, da štejejo samo glasovi iz Slovenije. Edini pogoj je bil, da se glasuje preko osebnega Facebook profila in da vsakdo lahko glasuje samo enkrat. Ko so organizatorji dobili pritožbe o domnevnem goljufanju oziroma kupovanju glasov in so izid glasovanja razveljavili, so se odločili, da bo zmagovalec ekipa, ki ji je največ točk pripisala strokovna komisija in ki je imela organsko največji doseg video posnetkov, pripravljenih v sklopu natečaja. Seveda tega nikjer v pravilih tekmovanja ni bilo zapisano. Komisija je odločala o izboru treh finalistov, potem pa je bilo jasno navedeno, da o končnem zmagovalcu odločajo spletni glasovi.

Organizatorji obžalujejo zaplet



“Zavedamo se, koliko energije je bilo vložene tako v pripravo vse potrebne dokumentacije kot v zbiranje glasov. Za skrajni ukrep, razveljavitev rezultatov, smo se odločili zaradi naslednjih dejstev: Na nepravilnosti oziroma domnevno goljufanje drugih so nas opozorili predstavniki vseh finalistov nagradne igre. Posledično smo s pomočjo Polltaba ugotovili, da je do določenih anomalij prihajalo, avtentičnosti glasov pa ob vseh možnostih kupovanja glasov žal ne moremo ugotoviti. Ne glede na to, kdo bi bil izbran, bi tako prihajalo do pritožb drugih dveh kandidatov,” pojasnjuje Urša Drofenik iz Alianse in kot primer spornih glasov omenja "paket" 200 glasov, ki jih je iz mesta Manikganj v Bangladešu dobil eden od finalistov.

“V želji, da čim prej objavimo izid glasovanja, smo storili napako, in se prenaglili z objavo dobitnika pumptracka, ki smo ga dobili po sledeči formuli, na katero nihče ni mogel zavestno vplivati: glas žirije + organski doseg objav videov na našem profilu. Obžalujemo, da se o nastali situaciji s kupovanjem glasov in iskanju skupne rešitve nismo predhodno posvetovali s predstavniki finalistov,” dodaja Drofenikova.

Na naše vprašanje, zakaj ne preverijo avtentičnosti glasov, Drofenikova pojasnjuje: “Na žalost avtentičnosti glasov trenutno ni mogoče preveriti iz naslednjih razlogov: kupljeni naslovi lahko prihajajo tudi iz slovenskih IP naslovov, glasove iz npr. azijskih držav pa je lahko kupila nasprotna stran, da bi očrnila druge - zakaj bi nekdo kupil glasove iz Azije če jih lahko iz Slovenije?”

Obtožujejo drug drugega

Dodaja še: “Najraje bi verjeli, da nič od tega ni res in da smo dovolj zreli, da to speljemo brez goljufanja, vendar v luči medsebojnega obtoževanja finalistov in ob pomanjkanju celovitih podatkov s strani Polltaba konsenza glede rezultata ni mogoče doseči. Posledično glasovi na Polltabu niso relevantni in ne omogočajo izbire zmagovalca na transparenten način (brez negativne reakcije drugih dveh). Glede na to, da rezultati dobljeni preko Polltaba niso relevantni, smo ta del razveljavili. Namesto ponovnega glasovanja pa smo se oprli na predhodne rezultate iz selekcije v finale in poskušali ovrednotiti njihov angažma v smislu glasovanja ter tako čim bolj objektivno določiti tistega, ki si pumptrack najbolj zasluži. S to potezo pa smo se želeli tudi izognili dodatnim možnostim iskanj bližnjic udeležencev, kako do same zmage.”

V ponedeljek sestanek s predstavniki finalistov

Organizatorji še zatrjujejo, da vsekakor želijo, da pumptrack dobi skupnost, ki to najbolj potrebuje in si je to s svojimi prizadevanji na pošten način tudi najbolj zaslužila. "Ker je prišlo do medsebojnega obtoževanja vseh udeležencev o goljufanju drugih, je nujno doseči konsenz vseh o nadaljnjih korakih," pravijo organizatorji glasovanja. V ta namen bodo v ponedeljek izvedli sestanek s predstavniki finalistov ter s skupnimi močmi poiskali najboljšo rešitev. Da je res načrtovan sestanek, nam je potrdil tudi Rok Mirtič, predsednik ŠTD Vinica.

"Obžalujemo da tega nismo izvedli v prejšnjem tednu, kar bi prihranilo precej slabe volje na vseh straneh," pa je v elektronskem sporočilu za Dolenjski list še zapisala Drofenikova, pri Aliansi sicer zadolžena za marketing.

Sabina Gosenca