Z avtom v podporni zid; padel kolesar; ujeti v stanovanju

17.5.2021 | 07:00

Včeraj ob 17.36 uri je na Cesti 4. julija v Krškem voznik osebnega vozila z vozilom trčil v betonski podporni zid in se pri tem poškodoval. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ki so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Padel kolesar

Ob 11.08 je v Globokem, občina Brežice, padel kolesar in se poškodoval. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so ga oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ujeti v stanovanju

Ob 9.18 so na Cesti bratov Milavcev v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem so ostale ujete osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM;

- od 7:30 do 8:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UŠIVEC;

- od 8:45 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI URŠ. SELIH;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE;

- od 12:00 do 14:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA 2;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLAŽEVICA, TP TRAVNI DOL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN JENIČ;

- od 8:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI RATEŽU, TP RATEŽ VOVKO, TP VODOVOD RATEŽ;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELENDOL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, TP RAKOVEC;

- od 8:00 do 11:00 ure bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 2, TP BORIHA, TP RADOVIČI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA LIPA 2, TP BELČJI VRH, TP KNEŽINA, TP IVANIČ, TP GORENJI SUHOR PRI VINICI, TP SUHOR IGM (KAMN.), TP MALI NERAJC, TP VEL. NERAJC, TP ŠIPEK, TP KZ DRAGATUŠ, TP DRAGATUŠ 2, TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ZAPUDJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE na izvodu ROŽNA 9;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu MALE DOLE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 15. uro na območju TP Studenec Matko, nizkonapetostno omrežje – Matko; na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 12. uro na območju TP Dobova vrtec, nizkonapetostno omrežje – Proti Gaberju-Kaptol; na področju nadzorništva Krško okolica pa med 9. in 14. uro na območju TP Podsreda grad, nizkonapetostno omrežje – Proti gradu.

M. K.