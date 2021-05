Poostren nadzor kolesarjev; med povzročitelji tudi hudo opiti

Na srečo letos smrtnih žrtev med kolesarji ne beležimo. (Profimedia)

Agencija za varnost prometa skupaj s policijo maja pozornost usmerja v opozarjanje na večjo varnost kolesarjev v prometu. Del teh aktivnosti, ki jih izvaja v sodelovanju s policijo, bo od danes do konca meseca poostren nadzor nad kršitvami prometnih predpisov kolesarjev in kršitvami drugih udeležencev do kolesarjev.

Hitrost, mobi in alkohol

Kolesarji so bili v prvih štirih mesecih po podatkih agencije udeleženi v 247 prometnih nesrečah, pri čemer so jih 145 povzročili sami, najpogosteje zaradi neprilagojene hitrosti. Narašča predvsem število kršitev uporabe mobilnega telefona, ki jih je bilo letos že 17 odstotkov.

Zaskrbljujoča je tudi visoka povprečna stopnja izmerjene alkoholiziranosti, ki pri kolesarjih letos znaša kar 1,61 promila, 82 odstotkov prometnih nesreč, ki so jih povzročili opiti, pa se je končalo s telesno poškodbo.

Smrtnih žrtev na srečo ni

Na srečo letos smrtnih žrtev med kolesarji ne beležimo, medtem ko delež umrlih kolesarjev v zadnjih petih letih znaša deset odstotkov od vseh preminulih v prometnih nesrečah.

Na agenciji so ob tem poudarili, da je kolesarjenje v vzponu, delež kolesarjev pa se v zadnjih letih vztrajno povečuje, tako v naseljih, kot tudi drugod. Z vedno večjim številom kolesarjev, ki sodijo med ranljivejše skupine udeležencev v prometu, narašča tudi njihova ogroženost.

