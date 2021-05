V Ribnici kmalu nared večnamenski športni park

17.5.2021 | 08:40

Vizualizacija športnega parka (Občina Ribnica)

Samo Pogorelc (arhiv DL)

Ribnica - V Občini Ribnica v maju dokončujejo gradnjo večnamenskega športnega parka, ki so ga po besedah župana Sama Pogorelca v občini težko čakali več let. Z njim bodo zagotovili kakovostno športno vadbo šolarjem OŠ dr. Franceta Prešerna in tudi njihovo večjo varnost ter rekreacijo vsem občanom, ki bodo to želeli. Naložba bo stala 1,3 milijona evrov.

Trenutno morajo namreč učenci OŠ dr. Franceta Prešerna k pouku športa hoditi na nekdanji vojaški stadion Ukar, kjer pa je pot nevarna, poleg tega stadion ponuja le zelenico in dotrajano asfaltno atletsko stezo. Nov športni park bo stal ob sami šoli in bo ponujal tudi marsikaj dodatnega.

Na njem bodo nogometno oz. rokometno igrišče, igrišče za odbojko na mivki in igrišče za košarko. Okoli nogometnega oz. rokometnega igrišča bosta urejeni 150-metrska atletska steza iz tartana in steza za skok v daljino. Zgrajene bodo garderobe in tribuna s pogledom na vsa igrišča, urejena bo tudi razsvetljava, da bo mogoče objekte uporabljati ponoči. Odprti bodo namreč do 22. ure.

"Gre za zares večnamenski objekt, s katerim bomo zadostili tako potrebam šole kot vsem ostalim občanom. Verjamem, da ga že vsi nestrpno pričakujemo," je dejal župan.

Dela končana konec maja

Z gradnjo, ki jo izvaja podjetje Hipox, so v občini začeli maja lani, po besedah župana pa bo končana konec tega meseca: "Trenutno je opravljenih okoli 85 odstotkov del. Potekajo še dela na atletski stezi, dobavljajo videonadzor in razsvetljavo, koše in gole ter drugo končno opremo."

Celotna naložba bo stala 1,3 milijona evrov, pri čemer bo 871.500 evrov zagotovila Občine Ribnica, 467.500 pa ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Občina je za svoj del naložbe pridobila okoli 70.000 evrov od fundacije za šport, kandirala bo tudi za sredstva ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za zunanja igrišča.

STA; M. K.