Jurčičeve podobe v Šentvidu pri Stični

17.5.2021 | 11:00

Mateja Marinko

Likovnice

Šentvid pri Stični - Na stopnišču in v preddverju, ki vodi do Drabove spominske sobe ter knjižnice v Šentvidu pri Stični, je od prejšnjega tedna na ogled razstava Jurčičeve podobe, na kateri se predstavljajo članice Kulturnega društva likovnikov Ferdo Vesel iz Šentvida pri Stični. Na ta način se pridružujejo praznovanju leta Josipa Jurčiča. Razstavljajo 12 likovnih del, pretežno gre za Jurčičeve portrete, nekaj motivov pa je tudi iz Jurčičevih del in z njegove domačije.

Vodja knjižnice Ivančna Gorica Ksenija Medved je ob tem dejala: »Veseli nas, da je razstava likovnega društva ugledala svetlobo prav v kraju, kjer društvo tudi deluje – v šentviški knjižnici oz. na hodniku knjižnice in KS, ki je s temi slikami dobil tudi pravi salonski pridih starih hiš. Z Likovnim društvom Ferda Vesela sodelujemo že vsa leta in likovnice se vedno predstavijo z res raznolikim ustvarjanjem. Tokrat so počastile Jurčičevo leto, med otvoritvijo in ogledovanjem Drabove spominske sobe pa je tudi njihova razstava požela prelep, tudi kasneje kar številčen odziv. Čestitam vsem članicam za koronsko ustvarjanje in se zahvaljujem, da so ta čas namenile spominu na rojaka.«

Kot je povedala Milka Gruden, predsednica šentviških likovnikov oz. likovnic, saj ima društvo trenutno 14 članic, člana pa, žal, nobenega, bo razstava nekaj časa v Šentvidu pri Stični, pozneje pa si jo želijo preseliti še kam drugam, da jo bo lahko videl širši krog ljudi.

Med razstavljenimi deli je predvsem s stališča tehnike zanimiv portret Josipa Jurčiča, ki ga je prispevala Mateja Marinko. O njem je povedala: »Najprej sem natisnila prvih 20 strani Desetega brata, premazala sem jih z lepilom, postarala z rumeno barvo in z ogljem narisala Jurčičev portret. Na koncu sem sliko zaradi zaščite še prelakirala.«

Da je razstava Jurčičeve podobe najprej na ogled v Šentvidu pri Stični, ni naključje, kajti Tone Drab, ki je tam dobil svojo spominsko sobo, je bil ustanovitelj Kulturnega društva likovnikov Ferdo Vesel, to je bilo leta 1995, kar nekaj let je bil tudi njegov predsednik.

Na razstavi Jurčičeve podobe se predstavljajo: Mateja Marinko, Manja Čamernik, Nada Kočar, Lidija Levec, Saja Rikič, Milena Bojc, Jelka Kastelic, Slavica Bavdek, Helena Adamlje in Marinka Biček.

Še vedno si Drabovo sobo in razstavo lahko ogledate po predhodni najavi na 031 707 978.

Razstava je nastala pod okriljem projekta Srečava se v knjižnici.

J. A.

Galerija