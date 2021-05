Delež pozitivnih izvidov včeraj padel pod 10 odstotkov; v regiji le štiri nove okužbe

17.5.2021 | 12:00

Tako nizek ni bil že od začetka oktobra lani.

V nedeljo so ob 1.504 opravljenih PCR testih potrdili 113 okužb, kažejo podatki COVID-19 sledilnika. Delež pozitivnih izvidov je bil tako 7,5-odstoten. Za primerjavo: prejšnjo nedeljo, ki zdaj izpade iz računanja 7-dnevnega povprečja, so našteli 146 okužb, delež pozitivnih testov pa je takrat bil 11,1-odstoten. Tako nizkega deleža pozitivnih izvidov ni bilo sicer že od nedelje, 4. oktobra lani.

Sedemdnevno povprečje okužb na 100.000 prebivalcev je tako padlo za en odstotek, na 455,6. Za prehod v naslednjo fazo sproščanja ukrepov (zeleno fazo) se mora to število spustiti pod 300. Skupno število aktivno okuženih je padlo za 96 in zdaj znaša 7.466.

V bolnišnicah zdravijo 407 covidnih bolnikov, od tega jih 121 potrebuje intenzivno nego. Umrli so trije bolniki covidom-19, v domačo oskrbo so odpustili osem oseb, v bolnišnice pa sprejeli 10 novih bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo

Glede na načrt sproščanj ukrepov za zajezitev epidemije se Slovenija nahaja v rumeni fazi. Devet regij je trenutno rumenih, primorsko-notranjska regija je oranžna, koroška pa zelena.

REGIJA

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes skrbijo za 30 covidnih bolnikov, od tega jih je deset v intenzivni negi.

V Splošni bolnišnici Brežice pa so konec tedna odpustili zadnje tri bolnike s covidom-19 in do danes niso sprejeli nobenega novega.

Včerajšnje nove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Trebnje 1

Posavje - Brežice 2, Sevnica 1

M. K.