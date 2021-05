FOTO: Po mestu kradel litoželezne rešetke; pijan bežal pred policisti; migranti v priklopniku z dvojnim dnom

Ukradene rešetke so našli za barako v Brezju. (foto: PP Novo mesto)

Včeraj v jutranjih urah so bili policisti obveščeni, da naj bi na Seidlovi cesti v Novem mestu nekdo s parkirnega prostora ukradel 19 litoželeznih rešetk. Policisti so opravili ogled in kasneje ugotovili, da je več rešetk ukradenih tudi s ceste na Kočevarjevi ulici. Obvestili so pristojne službe, ki so zaradi nevarnosti nesreče zavarovale območje in takoj začeli intenzivno preiskavo, aktivnosti za izsleditev storilca in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja.

Na podlagi ugotovitev so policisti PP Novo mesto v poznih popoldanskih urah za bivalnim objektom na območju Brezja našli ukradene rešetke, ki so bile skrite in zakrite z odejo. Rešetke so zasegli, zoper 32-letnega osumljenca, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Drzna tatvina

Na dvorišče stanovanjske hiše v Križah na območju PP Brežice so se v petek dopoldne pripeljali štirje neznanci. Dva izmed njih sta pod pretvezo, da se zanimata za nakup rabljenega vozila, stanovalko zvabila iz hiše, druga dva pa sta vstopila v hišo, pregledala prostore in našla ter ukradla denar in nakit v vrednosti okoli 1000 evrov.

Vlomi in tatvine

Iz garaže stanovanjske hiše na območju Homa je med 14. 5. in 15. 5. nekdo odpeljal kolo z motorjem Tomos APN, registrskih oznak NM D3 943.

Oškodovanec je policiste obvestil, da je med 5. 5. in 15. 5. v Novem mestu nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel orodje v vrednosti okoli 2000 evrov.

Povzročitelj nesreče s promilom alkohola

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči na Vidmu. Ugotovili so, da je 82-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prehitre vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v podporni zid. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,55 miligrama alkohola (dober promil). Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Novo mesto so v soboto med kontrolo prometa pri Muhaberju ustavljali voznika osebnega avtomobila z nameščenimi različnimi registrskimi tablicami. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo do naselja Brezje, kjer je ustavil. Policisti so med postopkom ugotovili, da gre za večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,71 miligrama alkohola. Neregistriran in nezavarovan Renault megane so mu zasegli in o ugotovitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih za omenjene kršitve določajo globo v višini 3820 evrov.

Prijeli tihotapca in tujce - priklopnik je imel dvojno dno

Na mejni prehod Obrežje je v minuli noči na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Odkrili so, da je v praznem priklopniku dvojno dno, v njem pa prirejen prostor, v katerem so našli štiri državljane Egipta, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. 24-letnemu vozniku iz Bosne in Hercegovine so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zasegli so tovorno vozilo, policijski postopki z državljani Egipta pa še niso zaključeni.

Policisti PP Brežice pa so na območju Mihalovca izsledili in prijeli dva državljana Irana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

