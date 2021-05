Čez južno mejo z enim odmerkom cepiva?

17.5.2021 | 14:30

Infektologinja doc. dr. Mateja Logar

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 je za govorniški pult stopila vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar.

Povedala je, da so epidemiološki trendi sicer ugodni, a da je kljub temu na oddelkih intenzivne terapije več kot tretjina vseh bolnikov, ki jih v bolnišnicah zdravijo zaradi covida-19. Večina je starejših od 50 let, ki bi že lahko bili cepljeni.

Kako je s prehodom južne meje, če smo cepljeni samo z enim odmerkom cepiva? "S hrvaškimi kolegi smo se prejšnji teden o tem pogovarjali in smo jim predstavili naše argumente, zaenkrat dokončnega mnenja o tem še ni. Možno je, da se cepimo tudi prej, vendar vse kaže, da je imunski odgovor bistveno boljši, če se cepimo 12 tednov po prvem odmerku, kot če se cepimo v obdobju 4-6 tednov po prvem odmerku".

Čeprav ugodni trendi kažejo na umirjanje epidemije, nas to ne sme uspavati, da bi si rekli, da se nam ni treba cepiti, je izpostavila Logarjeva in spomnila, da je bilo lani v tem času hospitaliziranih 36 covidnih bolnikov. "Zdaj jih imamo bistveno več, kar pomeni, da je virusa v sami populaciji več in da lahko še vedno pridemo v stik z nekom, ki je asimptomatski prenašalec ali pa ima blago obliko okužbe in se tega ne zaveda," je dodala.

PCT

Komentirala je tudi model PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani), ki po njenih besedah dviguje veliko prahu. Model se pojavlja v vseh evropskih državah in ni nekaj, kar bi bilo prisotno samo v Sloveniji. Povedala je, da lahko s tem modelom bistveno prej sproščamo številne dejavnosti, kot bi jih sicer. "Če tega ukrepa ne bi uvedli, bi bila še vedno zaprta večina gostinskih lokalov, ne bi mogli sproščati kulturnih prireditev ali dovoliti prisotnosti gledalcev na športnih prireditvah," je pojasnila in dodala, da ne gre za diskriminatorne pogoje, saj da se vsak lahko odloči bodisi za testiranje bodisi za cepljenje, da pa je bistveno bolj enostavno, če se odločimo za cepljenje.

Spomnila je, da pogoj za vstop v zeleno fazo ni samo število okuženih in število hospitaliziranih, ampak tudi to, da epidemiologi lahko ponovno začnejo slediti kontaktom in posledično rizične stike napotijo v karanteno.

M. K:; STA