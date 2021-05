FOTO: Start v motokrosistično sezono brez gledalcev

17.5.2021 | 16:20

Jan Pancar je suvereno zmagal v odprtem razredu

Veliki Kal - Po kar nekaj spremembah v letošnjem koledarju, ki jih je povzročila pandemija covida-19, se je na progi AMD Šentvid pri Stični včeraj le odvila prva dirka odprtega državnega prvenstva v motokrosu. Na dirkališču Cukarca na Velikem Kalu, ki še ni smelo sprejeti gledalcev, se je zbralo lepo število dirkačev iz štirih držav, ki so se pomerili v devetih različnih kategorijah. V najmočnejšem, odprtem razredu je zmago pričakovano in brez večjih težav dobil član domačega AMD Šentvid pri Stični Jan Pancar, sicer dirkač svetovnega prvenstva v kategoriji MX2.

V razredu MX2 (do 250 ccm) je tako zmagal hrvaški mladenič Nikola Hranič, na Hrvaško pa je odšla tudi zmaga v kategoriji do 125 kubičnih centimetrov, saj je bil Luka Kunić brez prave konkurence.

V razredu do 85 kubičnih centimetrov je domače funkcionarje z zmago v obeh vožnjah razveselil še eden od domačinov Žan Oven. V razredu do 65 kubičnih centimetrov je zmaga odšla na Madžarsko, priboril si jo je Aron Katona, v pokalnem tekmovanju do 50 kubičnih centimetrov pa je zmagal mladi Leo Gajser, član Akademije Saše Kraglja v Maribor.

Med veterani do 40 let je prepričljivo zmagal še eden od domačinov Borut Koščak, ki pa že drugo leto brani barve Hrvaške moto zveze in je uradno tudi ta zmaga šla na Hrvaško. V Kategoriji nad 50 let pa je Bogomir Gajser presenetil oba domačina, Alojza Fortuno, sicer člana društva Fortuna motocross team, in Igorja Pancarja, člana domačega društva AMD Šentvid pri Stični.

Smola Alexa Novaka

Alex Novak je pokazal, da je blizu najboljšim mladim voznikom v Evropi.

Uradnim treningom so sledile vožnje veteranov, ki so minile brez posebnega razburjenja, zato pa je bilo zelo vroče že v kategoriji do 65 kubičnih centimetrov. Po časih sta izstopala madžarski 12-letnik Aron Katona, ki ga poznavalci uvrščajo v sam evropski vrh in velja za enega od pretendentov za naslov evropskega prvaka v tej kategoriji, in 9-letni Brežičan s hrvaško licenco Alex Novak. V prvi vožnji sta fanta takoj po štartu zavzela prvo in drugo mesto in si do polovice dirke nabrala že debelih 30 sekund prednosti pred konkurenco. Nekje na polovici je mlajši od njiju, Brežičan Novak, nekoliko spustil tempo, a sta oba še vedno s precejšnjo prednostjo prišla v cilj. Za njima je v borbi za tretje mesto največ pokazal 12-letnik s Primorske Val Slavec, ki dirka za ACJ SPort.

V drugi vožnji se je zgodba ponovila in s štarta sta spet najbolje potegnila Katona in Novak. Ko sta se v svojem tempu po nekaj krogih že močno oddaljila od tekmecev, je ob znani korenini, ki je po pričevanju nekaterih funkcionarjev nikakor niso uspeli odstraniti pred dirko, Alex Novak padel. Da je bila smola še večja, je nanj padel motor, tako da je dirko nadaljeval z 8. mesta. Začel se je zagrizen lov za ubežniki in res ni manjkalo veliko, pa bi se Novak ponovno prebil na drugo mesto. Ob začetku zadnjega kroga je Vala Slavca na ciljnem skoku že preskočil, a je imel v naslednjem ovinku obilo smole, saj so mu pot zaprli trije tekmovalci, ki so zaostali za krog. Slavec se je v tej gneči znašel na pravem mestu in švignil mimo vseh štirih ter si tako zagotovil drugo mesto. Novak je namreč ob prehitevanju trojice zaostalih izgubil preveč časa , da bi v zadnjem krogu lahko še enkrat napadel Slavca.

Kralj se je vrnil po padcu

Nejc Kralj je po padcu kmalu štartu navdušil z borbeno vožnjo.

V naslednji kategoriji, do 50 kubičnih centimetrov, so bile vse oči uprte v dva voznika: mladega in hitrega Štajerca, varovanca Saša Kraglja Lea Gajserja, in domačina Nejca Kralja, ki je pred štirinajstimi dnevi presenetljivo a suvereno dobil obe vožnji na odprtem prvenstvu Hrvaške. V prvi vožnji je Kralju nekaj ovinkov po štartu na še vedno nekoliko blatni progi »vzelo« prvo kolo, padec pa je povzročil zanimiv razplet in borbo vse do konca. Gajserju je sicer uspelo suvereno zmagati, a je v ozadju potekal dober zanimiv boj Kralja s konkurenco. Po padcu je namreč nadaljeval z zadnjega mesta, do konca pa se je z obilo borbenosti uspel prebiti vse do drugega mesta.

To mu je pobralo kar nekaj moči, saj v drugi vožnji za boj z Leom Gajserjem ni imel več prave energije, je pa bil vseeno drugi. Tretje mesto v tej kategoriji je pripadlo Urbanu Šmucu, ki brani barve AMD Irt Brothers.

V tej kategoriji bo sicer do konca sezone še zanimivo, saj je trenutno v odlični formi prav zmagovalec Leo Gajser, ki ga veščin motokrosa uči že prej omenjeni Sašo Kragelj, mladi domačin Nejc Kralj pa trenira pod budnim očesom še enega priznanega slovenskega trenerja Aleša Zajca. Glede na to, da je bilo na štartu kar petnajst malih mož, je vsekakor za pričakovati, da se bo do konca sezone še marsikateri med njimi ob dobrem delu priključil vodilni trojici.

Suverena Oven in Kunić

Žan Oven v svojem razredu ni imel konkurence.

V kategoriji do 85 kubičnih centimetrov je bil za vse premočan domači dirkač Žan Oven, ki je suvereno in rutinirano zmagal v obeh vožnjah. Drugi je bil skupno precej mlajši Miha Vrh iz MX moto društvo Bistrc, tretje mesto pa si je priboril Lukas Osek, ki brani barve Motocross-ski Gajser Teama.

V kategoriji do 125 kubičnih centimetrov smo videli veliko premoč hrvaškega mladeniča iz Zagorja Luke Kunića. Obe vožnji je dobil tako ali še celo malo bolj suvereno kot pred njim domačin Oven v nižji kategoriji. Drugo mesto je na koncu pripadlo Tilnu Demšiču iz Orehove vasi, tretje pa Luki Kranjcu. Da bi v nadaljevanju sezone kdo presenetil odličnega Kuniča v tej kategoriji verjetno ni pričakovati. Kuniča sicer trenira stari rival Saše Kraglja in Boštjana Kampuša, Nenad Šipek iz Zaboka. Če bi se kdo se med sezono v tej kategoriji približal Kuniču, bi bil dober znak, da lahko pričakuje tudi kaj več v mednarodni konkurenci.

Pancarju smetana

V najprestižnejši dirki dneva, kjer je organizator združil razreda Open in MX2, so spremljevalci in organizatorji videli lepe boje. Obe vožnji, je kljub nekoliko slabšim štartom suvereno in pričakovano dobil trenutno naš drugi najboljši voznik, član domačega AMD Šentvid pri Stični Jan Pancar s Čateža pri Zaplazu.

Dirke državnega prvenstva bo Jan odpeljal, če se bo le dalo v celoti, saj mu tudi domače prvenstvo služi kot priprave in testiranja za dirke svetovnega prvenstva razreda MX2. Tam bo letos poskušal napadati prvo deseterico, kar bo vse prej kot lahka naloga. Drugo mesto v odprtem razredu je odšlo s Manuelom Bermanschlagerjem v Avstrijo, Luka Kuntner iz MK Fire Gropu pa si je tokrat priboril tretjo stopničko.

Žal se je na tej dirki že v prvi vožnji poškodoval Brežičan Luka Frigelj, ko ga je sicer nenamerno podrl eden od avstrijskih dirkačev. Po prvih informacijah je utrpel poškodbo gležnja in bil v večernih urah že operiran v novomeški bolnišnici.

V razredu MX2 je zmaga tokrat odšla z Nikolo Hraničem na Hrvaško, drugo mesto si je priboril Matevž Robek MK Fire Group, tretja stopnička in s tem tudi pokal pa je odšel z Simonom Breitfussom v Avstrijo.

Sledi Radizel

Naslednja dirka državnega prvenstva bo 6. junija na legendarni stezi v Radizlu, v organizaciji AMD Orehova vas, in vsi upamo, da bo že na drugi dirki možna tudi prisotnost gledalcev. Ob vrhunskih uspehih Tima Gajserja in tudi Jana Pancarja imajo tudi mlajši perspektivnejši dirkači v Sloveniji vse večjo prepoznavnost in s tem svoje navijače, ki si želijo svoje ljubljence in favorite bodriti ob stezi in ne samo preko računalniških časomerilskih programov. Seveda pa si jih želijo tudi organizatorji dirk, saj ti prinašajo prihodek, ki ga lahko pozneje vlagajo v razvoj svojih dirkačev.

Pred preizkušnjo v Radizlu pa nekatere tekmovalce iz razreda do 85 in 65 kubičnih centimetrov čaka dolga pot na dirko v Portugalsko. Kot nam je znano, bosta Slovenijo tam zastopal Žan Oven in Miha Vrh, v kategoriji do 65 kubičnih centimetrov pa se bo na dolgo pot odpravil tudi Brežičan Alex Novak. Kot dirkač hrvaške zveze bo zraven Slovenca Novaka v razredu do 85 kubičnih centimetrov tekmoval tudi Ivandič.

Vprašanje pa je, ali dirka na Portugalskem sploh bo. Prišli smo do informacij, da naj bi bila dirka na Portugalski pod vprašajem, saj na FIM Evropa pritiskajo predvsem iz Italijanske motociklistične zveze, saj njihovi protikoronski ukrepi zapovedujejo ob vrnitvi iz tujine 15-dnevno obvezno karanteno, kar lahko mladim italijanskim dirkačem onemogoča udeležbo na naslednjih dirkah njihovega domačega prvenstva.

Vsi rezultati

Mitja Pungarčič

Foto: David Boštjančič

