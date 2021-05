JSKD bo začela z Mladino pred misijo

17.5.2021 | 18:10

Klavdija Kotar in Irena Yebuah Tiran, ambasadorka letošnjega Tedna ljubiteljske kulture. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V petek ob 20. uri se bo s predstavo Mladina pred misijo (ne)mogoče, ki si jo bodo ljubitelji lahko ogledali v vnaprej posnetem spletnem prenosu, pred novomeškim Kulturnim centrom Janeza Trdine začel letošnji že osmi teden ljubiteljske kulture, ki se bo v soboto tako v živo kot tudi na spletu nadaljeval na Jurčičevi domačiji na Muljavi z osrednjim dogodkom ob Jurčičevem letu. Med pomembnejšimi dogodki tedna ljubiteljske kulture velja omeniti še okroglo mizo Mladi, ustvarjalnost, kultura na Ministrstvu za kulturo, pa obeležitev petletnice Centra za poezijo Tomaža Šalamuna v Ljubljani in Festival komorno inštrumentalnih skupin v Laškem. Spored vseh prireditev je objavljen na spletni strani Tedna ljubiteljske kulture 2021.

Ponovna aktivacija

Ena prednostnih nalog prirediteljev tokratnega Tedna ljubiteljske kulture je predvsem ponovna aktivacija ustvarjalcev, umetnikov, kulturnih društev in skupin ter zvez kulturnih društev, saj je marsikje ljubiteljska kulturna dejavnost zaradi omejitev v času epidemije skoraj povsem zamrla. Osrednja tema letošnjega Tedna ljubiteljske kulture je literatura in inštrumentalna glasba, s čimer želi Javni sklad za kulturne dejavnosti obeležiti Jurčičevo in Ipavčevo leto.

Na današnji novinarski konferenci, ki je potekala v živo v prostorih novomeške območne izpostave JSKD, je vršilka dolžnosti direktorice JSKD Metka Šošterič izpostavila negativne posledice epidemije na ljubiteljsko kulturno dejavnost: "Dejansko se je vsa dejavnost preselila na splet, v bližnji prihodnosti pa želimo našo dejavnost predstaviti hibridno, deloma v živo in delno prek spleta. Ljudem želimo ponuditi priložnost, da se ponovno aktivirajo."

Vodja projekta Teden ljubiteljske kulture Maja Papič je povedala, da je Teden ljubiteljske kulture (TLK), ki bo letos potekal že osmo leto zapored, največji promocijski projekt JSKD. Vsako leto izberejo eno osrednje področje: "Letos je to literatura in bralna kultura. Medtem ko je lani TLK v celoti potekal prek spleta, letos upamo, da nam ga bo vsaj en del uspelo izpeljati tudi v živo. Literarna dejavnost je ena redkih, ki je tudi v času epidemije potekala nemoteno. Še posebej si želimo k ustvarjanju spodbuditi mlade kreativne ljudi, ki jih bomo k sodelovanju vabili tudi z nagradnimi igrami."

Producentka JSKD za literaturo Barbara Rigler je povedala, da je imela v minulem letu literatura privilegij, da je nemoteno ustvarjala naprej in da so bili tudi vsi literarni dogodki izpeljani tako rekoč neokrnjeni: "K sodelovanju smo kot ambasadorko privabili tudi pevko Ireno Yebuah Tiran, ki je strastna bralka. Literarne ustvarjalce želimo spodbuditi k branju klasičnih del, ne le svetovne ampak tudi domače literature."

Ambasadorka Irena Yebuah Tiran

Irena Yebuah Tiran se je povabila JSKD iskreno razveselila: "Že od otroštva rada in veliko berem, zato se povabila JSKD še posebej vesela. Če želim dobro opravljati svoj poklic, moram veliko brati različno literaturo. Opera se začne z besedo, saj skladatelj najprej poišče libreto, ki ga potem uglasbi. V okviru Ipavčevega leta sem povabljena k še enemu čezmejnemu projektu, v okviru katerega bomo na povabilo Florjana Lipuša posneli vse samospeve Josipa Ipavca, med njimi tudi še nekaj neobjavljenih. Nekateri sprašujejo, zakaj poklicni umetniki podpiramo ljubiteljsko dejavnost. Tudi sama sem kot otrok začela ustvarjati kot ljubiteljica. Poleg tega tisti, ki na primer sami pojejo v nekem zboru, povsem drugače slišijo in razumejo moj koncert, kot tisti, ki sami izkušnje na odru nimajo. Profesionalci se marsikdaj ujamemo v past rutine, ki ti vzame tisto strast, ki pa nam jo druženje z ljubitelj hitro vrne."

Novomeški dogodek ob odprtju

Vodja novomeške območne izpostave JSKD Klavdija Kotar je predstavila novomeški dogodek ob odprtju Tedna ljubiteljske kulture: "Odprtje smo poimenovali Mladi pred misijo (ne)mogoče, ki izhaja z ene od lepljenk, ki so razstavljene pred Kulturnim centrom Janez Trdine. Vsa besedila, ki jih mladi interpretirajo, so ustvarili dijaki treh novomeških gimnazij. Tudi scenografijo so izdelali dijaki in študentje, ki pri nas obiskujejo likovne delavnice in so jih mentorji prepoznali za likovne talente. Ustvarjali so pod mentorstvom mlade novomeške umetnice Ane Hribar Lemovec. Levi del scenografije je mladinski, desni del pa sta ustvarili Ana Hribar Lemovec in Satja Pene iz Ribnice. Za glasbeni del smo izbrali izjemno zanimiv progresiven pank bend Parliament Attack, ki ga večinoma sestavljajo Novomeščani. Deset interpretatorjev prihaja iz treh novomeških gimnazij, plesalci so člani Plesnega studia Novo mesto. Režijo je prevzela dolgoletna strokovna selektorica Andreja Kopač. Nastopa skupno 36 učencev, dijakov in študentov, večinoma Novomeščanov."

I. Vidmar