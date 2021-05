FOTO: Kamion s hlodovino na boku blokiral cesto; delavec padel z gradbenega odra

17.5.2021 | 19:00

Prevrnjen tovornjak v Nemški vasi (foto: PGD Ribnica)

Delovna nesreča v Artičah se je zgodila na gradbišču tamkajšnjega vrtca (foto: arhiv)

Danes ob 11.32 uri se je v Nemški vasi, občina Ribnica, kamion, ki je prevažal hlodovino, obrnil na bok in blokiral cesto. Hlodi so poškodovali stanovanjski objekt in nadstrešek. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci NMP Ribnica. Gasilci PGD Ribnica, Prigorica in Nemška vas so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč ostalim službem, posipali iztekle motorne tekočine in postavili pivnike za lovljenje motornih tekočin.

Voda v kleti

Danes zjutraj ob 8.21 je na Cankarjevi ulici v Trebnjem meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so na 100 kvadratnih metrih izčrpali okoli dva kubika vode. O dogodku so bili obveščeni pristojni na Komunali Trebnje.

Delovna nesreča

Ob 9.27 je v naselju Artiče, občina Brežice, delavec na gradbišču vrtca padel z gradbenega odra. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so delavca na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorele saje

Popoldne ob 17.09 so v naselju Daljni Vrh, občina Novo mesto, gorela saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali dimnik in okolico s termo kamero in svetovali strokovni pregled dimnikarja.

Razkužili športni dom

Ob 8.13 so v Sevnici gasilci PGD Sevnica na Prvomajski ulici razkužili prostore športnega doma.

Nevarna najdba

Včeraj ob 15.00 je v Gorenjih Lazih, občina Ribnica, občan pri urejanju okolice ob stanovanjski hiši našel protitankovski izstrelek italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije sta nevarno najdbo uničila na bližnji varni lokaciji.

Jutri motnje pri oskrbi z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz naselij Gornja Straža, Mrzlava vas, Čateška ulica - Lačenberg in dela Žejnega, da bo jutri od 8.00 do 13.00 ure motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Loka – Račica, v naselju Račica, da bo zaradi vzdrževalnih del na vodovodu motena oskrba s pitno vodo jutri predvidoma med 7. in 14. uro.

Vodo prekuhajte

Kostak Krško obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Ardro pri Raki, da je potrebno vodo pred uporabo zaradi povišane motnosti prekuhavati.

M. K.