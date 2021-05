Zagorelo na Drski, ogenj iz kleti na hodnik

18.5.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv; PGD Šmihel)

Minulo noč ob 1.36 je v ulici Drska v Novem mestu gorelo v kletnem prostoru stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar, ki se je razširil še na hodnik, pogasili, iz prostora iznesli ožgane predmete in prezračili celoten objekt.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu DOBLIČE GAS. DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE, TP URBANOV HRIB, TP GRABROVEC;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI, TP MALO LEŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI KOROŠKI V;

- od 8:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GASILSKI DOM STOPIČE 2000.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 10:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MARTINJA VAS na izvodu MARTINJA VAS;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBANJSKI VRH na izvodu ŽEJNIK;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJURIJ na izvodu GORA LEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Trebelno, nizkonapetostno omrežje – Drečji vrh med 9:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Staganca, nizkonapetostno omrežje – Žibert, Mirt danes med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Mokrice, nizkonapetostno omrežje – Nova vas pod Stržiščem 2. del med 9:00 in 12:00 uro, na območju TP Veliki Trn 2, nizkonapetostno omrežje – Veliki Trn predvidoma med 8:30 in 12:00 uro, na območju TP Velika vas in Velika vas 2 med 10:00 in 13:30 uro.

M. K.