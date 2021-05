Krka zapravila priložnost, Rogaška izsilila tretjo polfinalno tekmo

18.5.2021 | 07:10

Foto: KZS

Rogaška Slatina - Rogaška je s preobratom v zadnji četrtini in zbrano igro v podaljšku izsilila odločilno tretjo tekmo polfinala lige Nova KBM. Novomeško Krko je v svoji dvorani premagala z 90:89 (19:24, 38:45, 54:65, 75:75).

Tretja tekma bo to sredo, 19. maja, v Novem mestu ob 20.30. Zmagovalec se bo uvrstil v finale, kjer je po dveh tekmah že Cedevita Olimpija.

Krka je imela vozovnico za finale praktično v žepu, saj je dobrih sedem minut pred koncem vodila za 14 točk (70:56). A sledil je njen petminutni strelski mrk, v katerem je Rogaška naredila delni izid 17:0 in prešla v vodstvo.

Rogaška je imela tri junake. David Gabrovšek je zadel za izenačenje ob koncu rednega dela ter dodal koš v podaljšku za 88:86. Skupno je zbral 21 točk in ujel šest odbitih žog. Točko manj je prispeval Petar Vujačić, a zadel pet trojk, vključno s tisto v zadnji minuti podaljška iz težkega položaja za 86:83. Prvi strelec tekme pa je bil David Nichols s 27 točkami.

Ameriški organizator igre je dobre tri sekunde pred koncem s črte prostih metov zabil zadnji žebelj v novomeško krsto. Iz igre je metal 7:15, proste mete 12:13, imel pa je še šest podaj za statistični indeks 25.

Pri gostih, ki so zadeli petnajst trojk in v napadu ujeli kar 18 odbitih žog, sta izstopala Jure Škifić s 24 točkami (met 8:14, 9 skokov) ter Luka Lapornik z enaindvajsetimi (5:10 za tri točke).

* Dvorana Rogaška Slatina, brez gledalcev, sodniki: Majkič (Hrastnik), Špendl (Maribor), Smrekar (Nova Gorica).

* Rogaška: Vujačić 20 (3:3), Nichols 27 (12:13), Igrutinović 6 (4:4), Zupan 9 (2:2), Gabrovšek 21 (4:4), Šantelj 7 (1:2).

* Krka: Stergar 7 (0:1), Stipčević 11, Vrabac 7, Barič 10, Kosi 7 (3:4), Škifić 24 (5:7), Lapornik 21 (2:2), Vučetić 2.

* Prosti meti: Rogaška 26:28, Krka 10:14.

* Met za tri točke: Rogaška 8:23 (Vujačić 5, Gabrovšek, Zupan, Nichols), Krka 15:37 (Lapornik 5, Škifić 3, Stipčević 3, Barič 2, Stergar, Vrabac).

* Osebne napake: Rogaška 21, Krka 26.

* Pet osebnih: /.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Pričakoval sem težko tekmo. Že v napovedi sem dejal, da je Rogaška zelo neugodna, še posebej na svojem parketu. Praktično celo tekmo smo imelo kontrolo. Imeli smo prednost 14 točk, potem pa smo se sprostili in še posebej v obrambi naredili preveč napak, saj smo jim pustili preveč odprtih metov z razdalje. Rogaška ni imela kaj izgubiti, vračala se je z meti za tri. Mi smo se slabo odzvali, prednost se je stopila in prišlo je do podaljška. V njem smo izgubljali, ga nato izvlekli, nato pa naredili napako pri njihovem zadnjem napadu. Nismo bili zbrani in kljub temu, da smo se dogovorili, da prevzemamo v obrambi, tega nismo naredili. Nichols je ostal sam in Rogaška je po srečno oziroma zaradi naše napake dobila tekmo. Pričakujem, da se bomo zbrali po tej tekmi. Jutri se bomo regenerirali, si pogledali naše napake s te tekme in se pripravili za sredino tekmo, kjer seveda šteje samo zmaga.''

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović