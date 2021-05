Nevzdržne razmere zaradi Romov: Mobilna policijska pisarna za ureditev razmer v Dobruški vasi

18.5.2021 | 07:30

Sestanek v Škocjanu

Škocjan - V poslovni coni (PC) v Dobruški vasi se že več let soočajo z veliki težavami, ki jih povzročajo Romi iz bližnjega romskega naselja. Z županom Jožetom Kaplerjem in nekaterimi podjetniki, ki imajo v industrijski coni svoja podjetja, sta se o tem včeraj pogovarjala državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler in generalni direktor policije Anton Olaj.

Župan Jože Kapler in nekateri podjetniki so ju seznanili, da Romi iz objestnosti povzročajo škodo na njihovem in občinskem premoženju, zato si želijo, da se vzpostavi red. Občina je v zadnjih sedmih letih v ureditev 10 h velike PC vložila preko tri milijone evrov proračunskega in evropskega denarja, da bi spodbudili razvoj podjetništva. »Zemljišča smo prodali, podjetniki pa vedno bolj pogosto opozarjajo na nevzdržne razmere, stanje se ne izboljšuje, celo poslabšalo se je,« je dejal Kapler.

Tudi podjetnik Bogdan Krašna je potrdil, da že več let trpijo neprimerno obnašanje Romov, zato zahtevajo, da država na tem območju vzpostavi red. »Nismo nestrpni do Romom, absolutno ne, to lahko zatrdim, pričakujemo pa, da se najde neka rešitev, da se ne bodo delale škode, kot se to dogaja sedaj. Upam, da bo z današnjim pogovorom storjen velik korak k temu, da se razmere uredijo,« je dejal Krašna.

»Romi se morajo zavedati, da je potrebno spoštovati pravni red države, v kateri živijo. Tako ravnanje je nedopustno. Potrebne so sistemske rešitve, ki so odvisne od več ministrstev, socialne pomoči, ki jih dobivajo Romi, so eno, drugo je izobraževanje in tretje je večji nadzor policije. Jaz verjamem, da bo policija našla način za učinkovito preventivo na tem področju,« je prepričan Kangler.

Prvi mož policije Olaj, ki kot nekdanji direktor novomeške Policijske uprave dobro pozna razmere v tem in ostalih romskih naseljih in je tudi vodja delovne skupine za reševanje romske tematike, je pritrdil Kanglerju: »Spremembe so potrebne, a se vsa ministrstva ne vključujejo dovolj intenzivno, predvsem z delom ministrstva za izobraževanje sem le delno zadovoljen.«

Sicer pa je Olaj napovedal poostren nadzor: v Škocjanu bo vsaj nekaj mesecev delovala mobilna policijska pisarna, v nadzor bodo vključili policiste na konjih, na novomeško Policijsko upravo pa prihaja tudi policistka romskega porekla Nataša Žagar.

Jelica Koršič