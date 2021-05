Ob dnevu prostovoljstva nekaj priznanj in nazivov tudi v našo regijo

18.5.2021 | 08:00

Na današnji slovesni dan prostovoljstva bodo v Slovenski filantropiji v sklopu nacionalnega tedna prostovoljstva podelili posebna prostovoljska priznanja. Ta bodo prejeli posamezniki, organizacije, šole, projekti in novinarski prispevki, ki so v preteklem letu na področju prostovoljstva posebej izstopali.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je naziv Naj mentor prostovoljcev 2020 prejel Miralem Zec iz Slovenskega društva Hospic, in sicer za kakovostno vodenje 40 prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v letu 2020. Naj mentorica prostovoljcev preteklega leta pa je postala Senta Jevšenak, mentorica prostovoljcev Celjskega mladinskega centra, ki je vodila in podpirala 36 prostovoljcev v Celjskem mladinskem centru, poleg tega pa koordinirala še 45 prostovoljcev v okviru Civilne zaščite Celje.

Naj prostovoljka, zaposlena v javni upravi 2020, je postala Petra Majcen, ki je kot bolničarka v ekipah prve pomoči in civilne zaščite deluje že leta ter vodi lokalni Rdeči križ, v času epidemije pa je opravila 512 ur prostovoljskega dela.

Naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi, pa je postal Matej Kramberger. Dolgoletni član PGD Črna na Koroškem je bil v času epidemije organizator, koordinator, povezovalec, distributer, informator in poročevalec, ki je bil vedno na voljo ljudem v stiski.

Komisija je priznanji podelila tudi Mateji Lohkar za izjemno vsestransko prostovoljsko udejstvovanje v lokalni skupnosti in Jožetu Prahu za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju turizma in razvoja slovenskega podeželja.

Za najboljšo prostovoljsko zgodbo 2020 je bila izbrana reportaža novinarja Dnevnika Andraža Rožmana z naslovom Begunec, ki brezdomcem oskrbuje rane. Govori o beguncu iz Gaze Mohamedu Albauraiu, ki kot prostovoljec Rdečega križa oskrbuje rane brezdomcu.

Priznanje za najboljši projekt medgeneracijskega prostovoljstva preteklega leta, ki so jo tokrat razpisali prvič, je prejela ekipa Udarnik iz Mladinskega centra Velenje za projekt "Naše ulice so prazne, naša srca ne", v katerem so mladi starejšim dostavljali brezplačne tople obroke, zanje opravili nakupe in nujne opravke, vzpostavili družabniški telefon ter glasbeni nastop za starostnike v rdeči coni. Prostovoljci so organizirali tudi učno pomoč na daljavo ter animacijski nastop za osebe v karanteni.

Komisija je podelila tudi posebno priznanje za Najbolj srčen projekt medgeneracijskega prostovoljstva OŠ Milojke Štrukelj skupaj z POŠ Ledine, in sicer za projekt "Ohranjanje socialne bližine z varovanci DSO".

Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto je letos prvič pridobilo 11 občin, in sicer Črnomelj, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Markovci, Nova Gorica, Slovenj Gradec, Mežica, Miren - Kostanjevica, Mislinja in Ribnica. Še 25 občin pa je ponovno potrdilo naziv Prostovoljstvu prijazna občina, podeljen za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij.

Tudi letos pa prostovoljstvo otrok in mladih spodbujale tudi številne šole in dijaški domovi. Posebno priznanje za angažiranost in inovativnost pri tem so prejele OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Komenda Moste, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, Gimnazija Celje - Center in Gimnazija Novo mesto. Številne šole so se pridružile druščini "junakov", mnoge pa so naziv potrdile.

"Ob nacionalnem tednu prostovoljstva, ki je letos namenjen vlogi prostovoljstva v dolgoživi družbi, izpostavljamo izjemne posameznike in skupine, ki nesebično in srčno podarjajo svoj čas, znanje ter energijo za drugega in za skupnost," je ob v sporočilu za javnost zapisala izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak.

STA; M. K.