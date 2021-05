Predsedovanje Svetu regije Posavje prevzel Tomaž Režun

18.5.2021 | 11:10

Foto: Regionalna razvojna agencija Posavje

Krško - Včeraj je potekala 94. redna seja Sveta regije Posavje, na kateri je predsedovanje za eno leto prevzel Tomaž Režun, župan Občine Radeče. Bivši predsednik mag. Miran Stanko, župan Občine Krško, je predstavil pestro delo Sveta regije v preteklem mandatu, saj so obravnavali številna aktualna področja, med njimi dogovor za razvoj regije, osnutek pokrajinske zakonodaje, ključno prometno strategijo v regiji, Načrt za okrevanje in odpornost, ureditev negovalne bolnišnice za regijo Posavje v Splošni bolnišnici Brežice ter za programsko obdobje 2021 – 2027 potrdili RRA Posavje za RRA v razvojni regiji Posavje, imenovali člane v Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija in potrdili člane Razvojnega sveta regije Posavje.

Desetim projektom že podpora

Kot sporočajo iz Krškega, so tudi tokrat obravnavali izvajanje Dogovora za razvoj regije, v katerega je vključenih 13 projektov v skupni vrednosti 38,7 milijona evrov, sofinanciranje EU in Republike Slovenije znaša 24,3 milijona. Projekte je RRA Posavje pripravila konec leta 2015. Odločbo o podpori je že prejelo deset projektov, za preostale tri pričakujejo odločbe do konca maja.

V regiji Posavje bo ob zaključku investicijskih projektov skoraj 29 kilometrov novih kolesarskih povezav, 886 novih priključkov na javni vodovod, 640 dodatnih PE, ki bodo deležni boljšega čiščenja odpadne vode, urejen bo dostop do poslovne cone v Sevnici, podjetniški inkubator v Krškem, zmanjšana poplavna ogroženost Kostanjevice na Krki, za različne skupine oseb, ki potrebujejo pomoč in oskrbo, pa nova bivalna enota, prostori za začasne namestitve in specializirani dnevni center.

Štipendije

Iz Dogovora za razvoj regije se izvaja tudi projekt Regijska štipendijska shema, ki delodajalcem nudi sofinanciranje kadrovskih štipendij. Projekt se zaključuje s šolskim/študijskim letom 2021/2022, zato je Svet regije potrdil, da se na Službo vlade za izvajanje kohezijske politike, MDDSZ ter MGRT pošlje pobuda za kontinuirano izvajanje regijske štipendijske sheme.

M. K.