Ponedeljkove nove okužbe sledijo trendu; v regiji prednjači Metlika (15)

Okužb so potrdili malce več kot pred tednom dni, a je bil delež pozitivnih izvidov nižji, kažejo podatki covid sledilnika.

Včeraj so ob 4.232 opravljenih PCR testih potrdili 497 okužb, kar je sedem več kot prejšnji ponedeljek. Delež pozitivnih izvidov je tako znašal 11,7 odstotka oziroma 1,5 odstotne točke manj kot pred tednom dni. Opravljenih je bilo tudi 43.281 hitrih testov.

Sedemdnevno povprečje novih okužb na 100.000 prebivalcev se je skoraj neopazno zvišalo in znaša zdaj 456,7 (včeraj 455,7). Za prehod v zeleno fazo mora pasti pod 300.

V bolnišnicah zdravijo 383 covidnih bolnikov, 113 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je šest bolnikov, v domačo oskrbo so odpustili 52 oseb.

Za 24 se je zmanjšalo številno bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, osem manj jih zdravijo na oddelkih intenzivne terapije. V ponedeljek so umrli trije bolniki več kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 7054 aktivnih okužb.

Po podatkih vlade je bilo doslej s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 559.681 oziroma 32,3 odstotka odraslih prebivalcev, z dvema odmerkoma pa 294.082 oziroma 17 odstotkov. Covid-19 pa je prebolelo 237.630 ljudi, še kažejo podatki vlade.

Premier Janez Janša je ob tem na Twitterju zapisal, da "nas praktično že 800.000 vsaj delno zaščitenih prebivalcev zaradi cepljenja in prebolevnosti navdaja z optimizmom, da bomo - ob potrebnem upoštevanju vseh preventivnih ukrepov - do poletja premagali epidemijo covida-19 in spet normalno zaživeli".

V Splošni bolnišnici Novo mesto danes skrbijo za 28 covidnih bolnikov (včeraj 30), tri so sprejeli in jih pet odpustili.

V Splošni bolnišnici Brežice bolnikov s covidom nimajo.

Včerajšnje nove okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Metlika 15, Novo mesto 9, Kočevje 6, Ribnica 3, Mokronog Trebelno 2, Črnomelj in Mirna 1

Posavje - Krško, Brežice in Sevnica 4, Radeče 1

