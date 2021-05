Z gradbenega odra tri metre v globino; v požaru na Drski 15 tisočakov škode

18.5.2021 | 14:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 9.30 obveščeni o nesreči pri delu v Artičah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 37-letni moški opravljal slikopleskarska dela v objektu in z gradbenega odra padel na tla z višine okoli treh metrov, pri tem se je hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so o nesreči seznanili pristojnega inšpektorja za delo, okoliščine pa še preiskujejo.

Požar na Drski

O požaru stanovanjske hiše na Drski v Novem mestu so bili policisti obveščeni minulo noč nekaj po 1.30 uri. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 15.000 evrov premoženjske škode. Po prvih ugotovitvah policistov je zagorelo v kletnih prostorih hiše, vzrok za nastanek požara pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Prometna nesreča na Brezovici

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 15.30 obveščeni o prometni nesreči na Brezovici. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik tovornega vozila, ki je trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki ga je voznik ustavil ob vključevanju na prednostno cesto. Voznik tovornega vozila se je v nesreči lažje poškodoval.

Vlomi in tatvine - 'novega lastnika' imata tudi lovski puški

V Mokronogu je med 14. 5. in 17. 5. nekdo vlomil v garažo in ukradel motorno žago ter motorno škropilnico. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

V Petrovi vasi na območju PP Črnomelj je v noči na ponedeljek neznanec z dveh osebnih avtomobilov VW lupo ukradel katalizatorja in lastnika oškodoval za 800 evrov.

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala na Mirni na območju PP Trebnje je sinoči med 21.30 in 23. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in odnesel dve lovski puški in dokumente. Lastnika ocenjujeta, da sta oškodovana za 10.000 evrov. Policisti okoliščine še preiskujejo.

V Trebnjem je v minuli noči neznanec skozi okno vlomil v prostore podjetja in izmaknil električno ročno orodje in denar. Škode je za okoli 1700 evrov.

V Ribnici so vlomili v objekt in ukradli gotovino. Škoda znaša okoli 60 evrov.

Nezakonito čez mejo

Policisti so na območju Kostanjevice na Krki izsledili in prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

M. K.