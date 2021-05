Cepljenje proti covidu odslej tudi v Šentjerneju

18.5.2021 | 12:30

KC Primoža Trubarja (foto: Občina Šentjernej)

Šentjernej - Občini Šentjernej se je z Zdravstvenim domom Novo mesto uspelo dogovoriti, da se bo cepljenje proti covidu-19 izvajalo enkrat tedensko, in sicer ob petkih, tudi v Šentjerneju, v Kulturnem centru Primoža Trubarja. Vsak občan, ki se želi cepiti v domači občini, se mora predhodno prijaviti preko portala zVEM, sporočajo iz šentjernejske občine.

Na portalu zVEM kliknete na okence Naročilo za cepljenje. Prijava poteka v štirih korakih: identifikacija, vpis naročila, oddaja naročila in potrditev preko kode oziroma številke, ki jo prejmeš preko SMS-a oziroma z direktno povezavo na portal zVEM. Na portalu natančno piše, kaj potrebujete: EMŠO za identifikacijo in številko ZZZS-ja. Napisati morate tudi svojo telefonsko številko. Prijavite lahko tudi drugo osebo (na primer nekoga, ki sam tega ne zna ali ne more storiti). Ko oddate naročilo, portal sam generira SMS za vneseno telefonsko številko. Na mobilniku nato kliknete na izpisano spletno povezavo v SMS-u in prijava je potrjena. O terminu cepljenja vas bo cepilni center obvestil preko SMS-a. Vsi, ki se boste na cepljenje prijavili do četrtka, do 11. ure, boste cepljeni v petek v naslednjem tednu.

V Šentjerneju bodo prijavljene začeli cepiti že ta petek, 21. maja.

M. K.