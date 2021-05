Priznanja prostovoljcem novomeškega RK

18.5.2021 | 18:00

Prejemnice bronastih znakov

Prejemnice srebrnih znakov

Prejemnika izjemnih priznanj

Prejemniki zahval

Tevž Bajc

Novo mesto - Vsako leto v maju, ko praznujemo tudi teden RK, najzaslužnejšim prostovoljcem RK podeljujejo priznanja za njihovo prostovoljsko delo. Danes so v dolenjski prestolnici podelili štiri zahvale in dva izjemna priznanja Območnega združenja RK Novo mesto ter štiri bronaste znake in tri srebrne znake Rdečega križa Slovenije. Po krajevnih organizacijah RK pa so prostovoljci prejeli še 16 zahval in 21 priznanj za štiri oz. osem let prostovoljskega dela.

Na Območnem združenju RKS Novo mesto združujejo 450 prostovoljcev, ki delujejo v osmih občinah in 35 krajevnih organizacijah. Delo prostovoljcev po krajevnih organizacijah je zelo raznoliko, sporočajo iz RK. S pobiranjem članarine od vrat do vrat pomembno prispevajo, da so organizacija z največjim številom članov na Dolenjskem. S članarino pomagajo vsem pomoči potrebnim od družin in posameznikov za stroške nujnih položnic, prispevajo za otroke za šolske potrebščine, šolo v naravi ali letovanje; vsaj dvakrat letno starejše krajane - spomladi vse starejše od 70 let, pozimi pa starejše od 80 let, obiščejo prostovoljci.

Letošnji nagrajenci

Zahvalo za najmanj 4-letno prostovoljno delo so danes prejeli predsedniki krajevnih organizacij Bršljin - Marta Gantar, Bučka - Jože Mlakar, Mali Slatnik - Alenka Papež in Hinje - Francka Pečjak.

Izjemno priznanje za izredna humana in plemenita dejanja sta prejela Slavko Matko iz Gabrja in Rotary klub Dolenjske Toplice.

Bronasti znak Rdečega križa Slovenije so prejele Dragica Čargonja iz krajevne organizacije Kandija-Grm za 15 let prostovoljnega dela, Milena Judnič iz krajevne organizacije Ločna-Mačkovec za 32-letno prostovoljno delo, Anica Rožanc iz krajevne organizacije Škocjan za 53-letno delo in Milena Smrekar iz krajevne organizacije Škocjan za 42-letno prostovoljstvo.

Srebrni znak Rdečega križa Slovenije so prejele Martina Granda za 39-letno delo in Tanja Hočevar za 43-letno delo (obe iz iz krajevne organizacije Škocjan) in Sonja Zadnik iz krajevne organizacije Uršna Sela za 36 let dela v RK.

V imenu OZ RKS Novo mesto jim je podelila priznanja in jih nagovorila predsednica Vesna Dular z besedami: »Prostovoljci ste zelo dragoceni, saj brez vas ne bi mogli opraviti toliko dela. V prihodnje si želimo, da prostovoljstvo ohranjamo in obnavljamo vaše vrste. Edino s čimer damo poseben pomen vašemu dolgoletnemu delu je podelitev priznanja. Hvala za vaše delo in iskrene čestitke.«

M. K.