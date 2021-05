Na sojenju za uboj žene obdolženi pričal o ženinem nasilju

18.5.2021 | 14:45

Peter Englaro (foto: B. B.)

Peter Englaro

Tožilec Igor Vertuš

Englarov zagovornik Mitja Inkret

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču je danes stekla glavna obravnava v sojenju Belokranjcu Petru Englaru, ki ga obtožnica bremeni uboja žene. Obdolženi je v zagovoru povedal, da je do tragedije prišlo, ker se je ustrašil ženinih groženj s smrtjo. Imela je namreč psihične težave, zaradi katerih ga je dlje časa trpinčila na različne načine, je povedal.

Različni strahovi

Kot je v zagovoru povedal Englaro, je ženo spoznal v času vojne v Bosni in Hercegovini, ko je kot begunka prišla v Slovenijo. Kmalu sta se poročila, rodil se jima je sin. Okoli leta 2008 naj bi se pri ženi začele psihične težave, zaradi katerih je imela različne strahove in bila večkrat hospitalizirana. Sčasoma mu je začela groziti s smrtjo in ga fizično napadati, zato je moral večkrat bežati in prespati drugje. Obrnil se je tudi na policijo in center za socialno delo, hkrati je iskal različne oblike zdravniške pomoči za ženo.

S polenom po glavi

Na dan usodnega dogodka, 19. marca lani, sta bila z ženo na terasi. Kot je povedal, je utišal preglasno nastavljen radio in odšel v hišo. To pa je razjezilo ženo, ki je pritekla za njim, ga pred kurilnico prijela in mu zagrozila, da bo tokrat svoje grožnje z ubojem zares uresničila. Ker ni popustila, je v strahu pograbil poleno in jo udaril po glavi, od nadaljnjega dogajanja pa se spomni le še, da je poklical številko 112, je opisal.

V danes prebrani obtožnici je navedeno, da je Englaro potem, ko je ženo najprej dvakrat udaril s polenom in je ta padla na tla, udaril še večkrat, zaradi česar je dobila usodne poškodbe glave. Tožilstvo se sicer strinja, da je dejanje storil na mah in v stanju bistveno zmanjšane sposobnosti razumeti ga. Strinja se tudi, da je bil pred dogodkom večkrat deležen groženj in napadov s strani žene in da je bilo njegovo dejanje odziv na stres in strah, ki ga je imel pred ženo.

Priče

Sodišče je na današnjem naroku zaslišalo več prič, med drugim Englarovega sina in njegovega sostanovalca. Slednji je potrdil, da mu je Englarov sin enkrat povedal, da je bila mama zaradi psihičnih težav prepeljana v bolnišnico, kot tudi, da je v nekem obdobju začela napadati očeta. Potrdil je tudi, da je Englaro enkrat prespal v njihovem stanovanju, ni se pa spomnil razloga.

Zaslišanje Englarovega sina je bilo zaradi varstva osebnih podatkov in zasebnosti družinskega življenja zaprto za javnost, je pa sin še pred tem povedal, da zaradi smrti mame kot oškodovanec ne bo priglasil odškodninskega zahtevka.

Englaro se brani s prostosti, saj je sodišče ocenilo, da ni nevaren za okolico in da svojega dejanja ne bo ponovil.

STA; M. K.