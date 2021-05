Junija bo tudi na Mirni zaživel Prostofer

19.5.2021 | 09:30

Mirna - Občina Mirna se bo 1. junija pridružila že skoraj 70 slovenskim občinam, kjer vozijo Prostoferji, ki so projekt Zlate mreže. Več kot deset voznikov prostovoljcev iz Društva upokojencev Mirna bo poskrbelo za brezplačni prevoz starejših do zdravniške oskrbe, javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. Vozilo zagotavlja Občina, sporočajo z Mirne.

»Tudi v naši občini bo prihodnji mesec zaživel Prostofer. Občina v ta namen zagotavlja službeno vozilo Renault Captur, ki bo na voljo vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Ko bo vozilo prosto, pa ga bodo uporabljali – tako kot sedaj - za službene prevoze zaposleni na občini. Vem, da bo projekt lepo zaživel, saj so prostoferji ljudje z velikim srcem in teh na Mirni zagotovo ne manjka,« pravi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Prostoferji sicer niso le prostovoljni vozniki – sopotnike pri zdravniku pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ....

»Z leti zorimo, bogatejši smo za izkušnje, žal pa pešajo vid, sluh, sposobnost gibanja in zaupanje v lastne sposobnosti. Tudi pri nas je javni prevoz že dolgo osiromašen in tako smo starejši pogosto prepuščeni dobri volji drugih. Zato smo se res razveselili v društvu, da je tudi nas dosegla akcija prostofer ali šofer prostovoljec. V Društvu upokojencev Mirna smo vključili telefone in bili prijetno presenečeni, ko so vsi, ki smo jih poprosili za sodelovanje, takoj pristali. Še danes nam je toplo pri srcu. Zbrali smo namreč 13 prostovoljcev, v slabi uri, med njimi je tudi ena dama,« pravi predsednica Društva upokojencev Mirna Barica Kraljevski.

»V manjši občini, kot je Mirna, govorimo o 2600 in nekaj prebivalcih, je prostofer zelo pomemben, ker s tem, ne samo da ponovno socialno vključimo naše starostnike, ampak zanje tudi poskrbimo v cestnem prometu, kajti to je storitev od vrat do vrat. Populacija se stara, postajamo dolgoživeča družba,« pa meni direktor Zlate mreže Miha Bogataj, pod okriljem katere poteka projekt Prostofer.

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, lahko vsak delavnik med 8. in 18. uro pokliče na brezplačno številko 080 10 10, a vsaj tri dni prej, preden potrebuje prevoz. V komunikacijskem centru zabeležijo podatke in lokacijo prevoza, vozniki prostovoljci pa prevoze opravijo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma se lahko dnevi in ure prilagodijo potrebam. Uporabniki iz mirnske občine lahko prevoze po 1. juniju rezervirajo že od danes dalje, še sporočajo z Mirne.

