Padel motorist; šibek potresni sunek v bližini Grosuplja

19.5.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 15.11 se je v naselju Lokve, občina Krško, motorist pri padcu z motornim kolesom lažje poškodoval. Reševalci NMP Krško so ga na kraju oskrbeli in ga prepeljali v Urgentni center Brežice.

Goreli odpadki ...



Ob 22.01 so na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, goreli odpadki. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili goreče smeti.

... in zapuščeno vozilo

Ob 23.57 so na Trati v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili goreče zapuščeno vozilo.

Potresni sunek

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 23.13 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 14 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Grosuplja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Grosupljega in okolice.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Selo pri Mirni in zasebnih vodovodnih sistemov Migolica in Migolska gora, da je zaradi močnih padavin in povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN, na izvodu ZEMELJSKO ZID. LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA3;

- od 7:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA:

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAL;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Dolenje Laknice med 8:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brezje Ponikve med 8.30 in 10.30 uro ter Brvi med 11. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Radna med 6. in 7. uro ter med 14. in 15.uro in Potok, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje med 8. in 14. uro.

M. K.