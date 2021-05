Marijo Judež za uspeh na naravoslovni olimpijadi presenetili z darilom

19.5.2021 | 07:40

Čestitke in darilo Mariji Judež (foto: ŠC Novo mesto)

Marija v slovenskem zastopstvu na olimpijadi (foto: ZOTKS)

Novo mesto - Na Šolskem centru Novo mesto so včeraj čestitali Mariji Judež, dijakinji 2. letnika Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, ki se je z Evropske olimpijade eksperimentalne znanosti 2021 vrnila s srebrno medaljo.

European Olympiad of Experimental Science (EOES) je na daljavo med 9. in 14. majem gostil madžarski Szeged in tamkajšnja univerza. Obe slovenski ekipi sta se odlično odrezali, saj sta v konkurenci 40 ekip iz 19 držav Evropske unije in 120 tekmovalcev starih največ 16 let, prejeli srebrni medalji, in tako nadaljevali odlične uspehe mladih naravoslovcev, sporočajo iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Prvo slovensko ekipo so sestavljali dijaki Brest Lenarčič (Šolski center Rogaška Slatina), Tian Strmšek in Jurij Šuman (oba II. gimnazija Maribor), drugo pa dijaka Nejc Sušnik (Gimnazija Škofja Loka) in Timotej Rebek (Gimnazija Nova Gorica) ter dijakinja Marija Judež (Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija). Mladi znanstveniki so se merili v iskanju rešitev interdisciplinarnih nalog s področja znanstvenih ved naravoslovja – biologije, kemije in fizike. Vse znanstvene vede so bile na tekmovanju zastopane približno enakomerno, obenem pa tematsko povezane z državo gostiteljico. Temi letošnje olimpijade EOES sta bili akacijev med in reka Tisa. Eksperimentalno reševanje znanstvenih problemov so naši tekmovalci izvajali dva dni po štiri ure v laboratoriju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Prvi tekmovalni dan je bil posvečen akacijevemu medu, saj je Madžarska ena najpomembnejših proizvajalk medu v Evropski uniji. Tekmovalci so se ukvarjali z njegovo viskoznostjo, čistostjo, antioksidativno učinkovitostjo in vlogo čebel pri pridelavi medu. V okviru drugega tekmovalnega dneva pa so morali preučevati vodo in material iz reke Tise, ki je zelo pomembna zaradi edinstvenega rečnega ekosistema in njene vloge v kmetijstvu, kot npr. preučevanje vpliva sušnega stresa na rastline, virov onesnaževanje (predvsem nitriti) …

Marija Judež je sicer v tem šolskem letu osvojila zlata priznanja iz biologije, kemije, naravoslovja, prostorske predstavljivosti, sladkorne bolezni. Mariji in njenim mentorjem Valentini M. Klenovšek, Goranu Pešiću, Mateju Rožiču in Ivici Tomiću so čestitali direktor ŠC dr. Matej Forjan in ravnatelj Boris Plut s pomočnikoma. Po prijetnem klepetu so izjemno gimnazijko z lepimi željami za naprej obdarili z računalnikom, so sporočili iz Šolskega centra Novo mesto.

M. K.