Hribar tokrat četrti na ChallengerSeries

19.5.2021 | 08:30

Peter Hribar (arhiv NTZS)

Ochsenhausen/Šmarješke Toplice - Slovenski reprezentant Peter Hribar je nastopil na turnirju ChallengerSeries v Ochsenhausnu. Pred dobrim mesecem dni je na podobnem turnirju osvojil drugo mesto, boljši od njega je bil le Libanonec Dauud Cheiab, ki je bil tokrat zanj usoden že v polfinalu. V tekmi za tretje mesto je Hribar izgubil še proti beloruskemu obrambnemu igralcu Jevgeniju Ščetininu.

Na turnirju ChallengerSeries je nastopilo le osem izbranih igralcev. Sistem tekmovanja je bil podoben kot je na slovenskem Top 8, se pravi, da je vsakdo igral z vsakim, na koncu pa so najboljši štirje uvrstili v polfinale. Zmagovalca polfinalnih obračunov sta se pomerila za prvo mesto, poraženca za tretje. V rednem delu turnirja je Hribar, ki v letošnji sezoni z drugo ekipo Saarbrückna ni imel nobenih tekem, saj so se v Nemčiji igrali le tekme prve bundeslige, je bil s štirimi zmagami (premagal je Poljaka Macieja Kubika, Šveda Jonathana Thimona, Nemca Mariusa Heningerja in Turka Alija Gözübüyüka), izgubil pa proti beloruskemu veteranu Jevgeniju Ščetininu, Nemcu Carlosu Mühlbachu in Libanoncu Daudu Cheaibu).

Hribar se je v polfinale uvrstil kot tretjeuvrščeni igralec rednega dela turnirja, njegov nasprotnik pa je bil Cheaib, ki je bil z enim porazom na drugem mestu. S 3:0 je spet slavil izkušenejši Libanonec, ki je dobro formo potrdil tudi v finalnem obračunu, v katerem je bil prav tako s 3:0 boljši od Mühlbacha. V tekmi za tretje mesto je slovenski reprezentant dobro začel dvoboj s Ščetininom, ki je pred 18 leti z avstrijskim Kitajcem Chen Weixingom osvojil naslov evropskega prvaka v dvojicah. Prvi niz je namreč pripadel igralcu iz Šmarjeških Toplic, ki pa v nadaljevanju ni našel protiorožja proti beloruskemu »lovcu«, ki je na koncu zmagal s 3:1.

»To je bil moj prvi nastop po aprilskem challengerju, zato sem tudi imel nekaj nihanj, vendar sem na koncu vseeno zadovoljen z uvrstitvijo v polfinale. Kljub dobri igri sem proti Cheaibu naredil sem kar precej neizsiljenih napak. On je tip igralca, ki ne podari nobene točke, zato je z njim to še toliko bolj pomembno. Proti Ščetininu sem v tekmi za tretje mesto v drugem in tretjem nizu zapravil priložnost za boljši izid. Nasploh nisem ravno prepričljiv proti obrambnim igralcem, zato je lahko vsaka taka tekma zame zelo poučna. Že v bližnji prihodnosti me čaka še en turnir ChallengerSeries, nato pa se začenjajo priprave na evropsko prvenstvo v Varšavi, ki bo konec junija,« je po nastopu v Ochenhausnu povedal mladi Hribar.

M. K.